图表新闻：中国人民币兑贸易伙伴国货币稳定贬值

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透伦敦3月23日 - 中国人民币稳定贬值，而外界大都没有注意到，因为今年人民币是兑贸易伙伴国货币而非美元出现贬值。
2016年新兴货币普遍走强，且自1月底以来加速升值，因为美国升息速度将比先前预期来得慢的情势愈发明显，这抑制了美元升势。2016年人民币兑美元持平。
但以名义有效汇率(NEER)或贸易加权来看，人民币已贬值近3%；同时大多数其他新兴货币呈现升值，俄罗斯卢布则是大涨7%。图表参见reut.rs/1Rg2Hcj
高盛新兴市场研究主管Kamakshya Trivedi表示，“（人民币）是今年以贸易加权计表现最差的货币之一。人民币顺利地不引人注目，但值得注意的是，(中国)利用这个机会来让人民币贬值。”
中国在去年12月推出人民币贸易加权指数，目的是松绑与美元的连动，这使得今年美元兑人民币每日中间价大致持稳。
Trivedi表示，当美元重拾升势时，真正的考验将会到来。
“据此我认为，如果将来有一天美元恢复涨势，那么他们也不会让贸易加权汇率贬值势头发生逆转，可能开始看到美元/人民币中间价上涨，”他补充称。
2005至2015年间，人民币名义汇率涨约30%，之后去年8月开始突然贬值。一些人认为，中国还会试图削弱人民币以缓解经济增长和出口减慢的情况。
贸易加权汇率贬值，可能让其他亚洲和新兴国家感到担忧。除了美国和德国外，中国最主要的贸易伙伴包括日本、澳洲、香港、马来西亚、台湾、巴西和俄罗斯。
但与去年人民币贬值激发对货币竞贬担忧不同的是，这次反应不大。
“市场普遍关注美元/人民币中间价走势。但中国…并没有扰乱市场，也没有加剧资本出逃，同样实现了货币贬值，”瑞银策略师Manik Narain表示。
“过去几年人民币实际上在不断升值，他们希望贬回一些。”
Narain预计，人民币持续贬值将使中国的亚洲贸易伙伴国感到压力，迫使他们通过干预和降息抑制本币涨势。(完)
(编译 戴素萍/李爽 审校 孙茉莉)
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