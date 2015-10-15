人民币事实上已是国际货币 没有长期贬值的基础--专家

路透北京10月15日 - 中国人民银行金融研究所所长姚余栋周四称，目前人民币是事实上的国际货币，且是强势货币。人民币没有长期贬值压力，也没有错配风险。

他在上海举行的人民币国际化和汇率改革研讨会上指出，人民币金融改革还在努力推动。2014年沪港通已经推出，也比较成功，所以人民币资本项目可兑换并不遥远。

“不管IMF怎么看，就我个人的观点，人民币已经事实上是一个国际货币。”姚余栋称。

他并强调，从实体经济来说，中国外汇储备比较充裕，外债余额非常小，顺差大，外债小，根本没有错配风险，人民币也没有长期贬值的基础。

他解释称，有这样一个逻辑，全球经济如果有流动性短缺问题，那么按理论一定是占优货币升值。人民币事实上已经是国际货币，在这种情况下人民币就是强势货币。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）