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中国财经 | 2015年 8月 12日 星期三 12:24 BJT

人民币贬值将对出口产生刺激效果--商务部

路透北京8月12日 - 中国调整人民币中间价之后，中国商务部投资促进局副局长张玉中周三表示，人民币贬值将对出口产生刺激效果。

他在北京的一个新闻发布会上称，“人民币币值调整，特别是下调，对外贸出口的刺激还是有的，投资领域的情况还没有表现出来。”

中国央行周二宣布改革人民币汇率中间价形成机制，并当日一次性贬值近2%。人民币兑美元即期周三盘中刷新四年低点，最新报6.4276元，近两日累计贬值约3.4%。

中国刚刚公布的7月外贸进出口双降逾8%。人工成本，人民币升值等因素均让出口企业承压。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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