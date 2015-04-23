人民币汇率双向波动加强 资金呈现流出压力--外管局

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月23日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，人民币汇率双向波动加强，跨境资金流动震荡加剧，资金呈现流出压力。
他在国务院新闻办新闻发布会上并称，进入2015年以来，国内外经济金融环境依然复杂。全球经济延续不平衡的温和复苏态势，主要经济体货币政策取向继续分化，国际金融市场持续动荡；国内经济发展步入新常态，经济运行稳中趋缓、稳中有进，人民币汇率双向波动明显增强。
“在这种内外部环境下，我国跨境资金流动震荡加剧，近期呈现一定流出压力，主要体现了境内市场主体本外币资产负债结构的优化调整。”他指出。
他并引述数据称，2015年一季度，银行累计结汇2.53万亿元人民币（折合4,120亿美元），售汇3.09万亿元人民币（折合5,035亿美元），结售汇逆差5,619亿元人民币（折合914亿美元）。
从银行代客涉外收付款数据看，2015年一季度，累计涉外收入4.95万亿元人民币（折合8,068亿美元），对外付款4.76万亿元人民币（折合7,755亿美元），涉外收付款顺差1,909亿元人民币（折合312亿美元）。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。