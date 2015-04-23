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中国财经 | 2015年 4月 23日 星期四 10:43 BJT

人民币汇率双向波动加强 资金呈现流出压力--外管局

路透北京4月23日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，人民币汇率双向波动加强，跨境资金流动震荡加剧，资金呈现流出压力。

他在国务院新闻办新闻发布会上并称，进入2015年以来，国内外经济金融环境依然复杂。全球经济延续不平衡的温和复苏态势，主要经济体货币政策取向继续分化，国际金融市场持续动荡；国内经济发展步入新常态，经济运行稳中趋缓、稳中有进，人民币汇率双向波动明显增强。

“在这种内外部环境下，我国跨境资金流动震荡加剧，近期呈现一定流出压力，主要体现了境内市场主体本外币资产负债结构的优化调整。”他指出。

他并引述数据称，2015年一季度，银行累计结汇2.53万亿元人民币（折合4,120亿美元），售汇3.09万亿元人民币（折合5,035亿美元），结售汇逆差5,619亿元人民币（折合914亿美元）。

从银行代客涉外收付款数据看，2015年一季度，累计涉外收入4.95万亿元人民币（折合8,068亿美元），对外付款4.76万亿元人民币（折合7,755亿美元），涉外收付款顺差1,909亿元人民币（折合312亿美元）。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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