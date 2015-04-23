人民币汇率双向波动加强 资金呈现流出压力--外管局

他在国务院新闻办新闻发布会上并称，进入2015年以来，国内外经济金融环境依然复杂。全球经济延续不平衡的温和复苏态势，主要经济体货币政策取向继续分化，国际金融市场持续动荡；国内经济发展步入新常态，经济运行稳中趋缓、稳中有进，人民币汇率双向波动明显增强。

“在这种内外部环境下，我国跨境资金流动震荡加剧，近期呈现一定流出压力，主要体现了境内市场主体本外币资产负债结构的优化调整。”他指出。