人民币收创近五个月新低 关注稍晚的美联储会议

路透北京12月17日 - 中国人民币兑美元周三收创近五个月新低，与创出10

个月高位的中间价逆向。购汇需求旺盛仍是推动人民币贬值的主因，不过中国央行维稳立场

比较明确，近期外围市场动荡的总体影响暂时有限，值得关注的是，午后市场交投偏谨慎，

因稍晚的美联储会议可能暗示美国升息时机。

交易员分析称，尽管近期俄罗斯卢布崩跌引发资金流出新兴市场预期，但中国作

为原油进口大国，国际油价CLc1下挫对经济基本面和国际收支有利。而稍晚将有美国联邦

储备委员会(美联储/FED)今年最后一次会议的结果出炉，可能暗示升息时机，将影响人民币

汇率走势。

“感觉（美元）6.2应该上不去，有些客户觉得这个位置是比较好的结汇位置。如果有

客户出来结汇，（年底）回到6.15也是有可能。”一股份行交易员称。

他表示，中国央行维稳的态势较为明确。今年离岸市场有几波做空人民币的风潮，但基

本上都以失败告终。目前离岸与在岸市场价差较小，定价权基本掌握在在岸市场，但市场情

绪比较审慎，市场略微放量后波动就比较大，料近期仍维持宽幅震荡。

今日人民币兑美元中间价为6.1137元，刷新今年2月19日以来的高位；即期

收盘报在6.1975元，创出7月23日以来的近五个月新低。

国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数11月环比上升2.3%至124.43，

连续第六个月回升并续创历史新高。11月人民币名义有效汇率指数环比续升2.5%至120.62，

亦连续第六个月上涨并再度刷新历史纪录。

全球汇市方面，美元周三在亚洲早盘缩窄跌幅，脱离海外市场所及低位。受累于油价暴

跌、俄罗斯金融危机及预期美联储将在货币政策声明中采取谨慎的基调，美元在海外市场跌

至低位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1975 6.1903 -0.12%

中间价CNY=PBOC 6.1137 6.1182 0.07%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 152亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.41% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 181 6.1818 6.1999

2014年来即期升贬值幅度 -2.32%

1年期美元/人民币掉期升水 1700

离岸人民币市场,北京时间16:49 今日 上日

1年期NDF 6.3120/70 6.307

CNH即期 6.1965/87 6.1925

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李文科；审校 黄凯/曾祥进)

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