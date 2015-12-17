美国如期加息冲击较小 维持人民币不会急贬判断--华创证券

路透北京12月17日 - 中国华创证券周四认为，美国加息源自经济基本面支撑，如期加息对市场冲击较小，维持人民币不会出现急剧贬值的判断，预计中国央行对人民币兑美元汇率的合意容忍区间或在6.67-7.05元之间。

华创在点评报告中并预计，美联储下一次加息时点最早可能在明年3月16日，明年可能最多会有四次加息；但经济基本面复苏并非强劲，加之来自全球宽松的格局，美联储本轮加息的节奏也注定犹疑和缓慢。

该券商认为，在上周中国央行发布人民币汇率指数（CFETS）后，人民币将逐渐放开目前事实上爬行钉住美元的策略，而转向参考一揽子货币；另一方面，虽然人民币淡化对美元的钉住，但从国际资本流动的角度，美元升值仍然给人民币造成贬值压力。

“考虑到避免市场恐慌性抛售以及SDR(特别提款权)对于币值稳定性的要求，我们依然维持人民币不会出现急剧贬值的判断。”报告称。

人民币兑美元即期周四早盘大跌触及6.4828的四年半新低后走稳，中间价九连跌亦刷新四年半新低。交易员称，美联储加息，加上中间价大跌引导，早盘购汇大增。盘中遇结汇盘维稳，市场心领神会，汇率走稳。

华创认为，美国加息源自通胀和就业指标的支撑，基于对房地产泡沫的担忧，市场利率的推动，以及避免市场震动的考虑，美联储也不得不加息，不加息反而会成为超预期事件。

如期的加息对市场冲击较小，预计美元短暂走跌后会再恢复上涨，因为此次加息与以前几次不一样的地方在于：美国的金融账户已长期保持正值，经常账户也较金融危机时大幅改善。

当前美股处于阶段性高位，且美国经济复苏力度小于前几次加息，美联储加息可能会引起美股短期动荡，而后期走势依然取决于基本面情况；对债市而言，美联储货币政策正常化会使信贷环境收紧，高风险企业融资难度加大，“垃圾债”将遭到抛售，美国国债市场可能不会有太大波澜。

但大宗商品价格料颓势不改。华创认为，美联储加息后美元的短期下跌可能会对大宗商品有一定的提振作用；但中长期看，美元的逐渐走强对大宗商品可能也难有显着影响。（完）