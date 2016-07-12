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中国财经 | 2016年 7月 12日 星期二 09:38 BJT

人民币兑美元中间价跌百点至逾五年半新低

路透上海7月12日 - 人民币兑美元中间价周二报6.695元，创2010年10月28日以来新低，较上日的6.6843元下跌107点。因美国非农就业数据强劲，市场仍预期美联储年内会加息，提振隔夜美元指数，打压人民币中间价今日走低。

上日人民币兑美元即期收盘报6.6879元，夜盘终报6.6933元。

今日中间价和稍早前路透测算表现基本相同，表明监管层继续践行市场化思路，没有因为美元指数上涨而人为干预中间价。

全球汇市方面，日圆兑美元周二徘徊在一周低点附近，此前日本执政党周末在参议院选举赢得压倒性胜利，令市场对当局进一步采取经济刺激政策的预期升温，包括可能进一步宽松货币政策。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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