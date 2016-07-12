人民币兑美元中间价跌百点至逾五年半新低

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海7月12日 - 人民币兑美元中间价周二报6.695元，创2010年10月28日以来新低，较上日的6.6843元下跌107点。因美国非农就业数据强劲，市场仍预期美联储年内会加息，提振隔夜美元指数，打压人民币中间价今日走低。
上日人民币兑美元即期收盘报6.6879元，夜盘终报6.6933元。
今日中间价和稍早前路透测算表现基本相同，表明监管层继续践行市场化思路，没有因为美元指数上涨而人为干预中间价。
全球汇市方面，日圆兑美元周二徘徊在一周低点附近，此前日本执政党周末在参议院选举赢得压倒性胜利，令市场对当局进一步采取经济刺激政策的预期升温，包括可能进一步宽松货币政策。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。