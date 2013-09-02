人民币收平 升值冲动再起但难破6.12阻力

* 人民币即期以平盘作收

* 中间价微幅升值，无视创四周高位的美元指数

* 午盘出现持续购汇，回吐全天涨幅

* 即期波动中枢向升值方向缓慢移动

路透北京9月2日 - 人民币兑美元即期周一以平盘作收。国际市场上美元指数走高，但人民币中间价不贬反升，一度鼓励即期波动中枢向升值方向挺进。日间升幅最大超过0.06%，其后在午盘出现持续购汇，回吐全天涨幅并回到6.12元关口附近。

多位交易员表示，今天相比外盘中间价逆势高开后，多数时间盘面偏向结汇，不过午盘时有一家中资大行一路买进美元。交易员们表示有监管层干预的可能性存在，但无论是客盘购汇还是监管层干预，6.12一线的阻力仍然较强，可能仍需要一段时间才能消化。

上海一股份行交易员表示，下午购汇肯定是监管层干预，但力度不大，可能意思是要维持人民币汇率不跌。但一位国有大行交易员认为，今天石油企业购汇的需求也有释放，因此并不确定购汇是监管层干预行为，“有可能都是石油的（购汇），这个看不出来。”

上述上海交易员续称，近期即期日内行情还是“不死不活”，但波动中枢已经较此前下移（即升值方向），之前是看6.12-6.14元区间，现在则是6.11-6.1250区间。他认为人民币真正要出现大行情可能要等到年底的十八届三中全会结束以后，此前可能保持缓步走升。

从外部环境上看，虽然叙利亚紧张情势令国际市场避险情绪陡升，美元指数因此大涨，且9月份外围数据、事件多发，但对于境内的人民币汇率市场影响预计依然有限。

“人民币还是一个相对独立的行情。国外事情多，但对于人民币汇率的影响不一定明显。”上海另一股份行交易员表示，近期包括8月份PMI数据在内的国内经济数据还不错，有利于人民币缓步走升。

上周末时，美元兑一篮子货币攀升至四周高位，8月份并录得5月来最大单月涨幅，因美国向叙利亚实施军事打击的可能性促使投资者寻求避险。

汇丰中国8月制造业PMI回升至荣枯线上方，与初值一致，这与稍早公布官方PMI一道，印证中国制造业近期出现好转迹象。

东京汇市日圆兑美元周一走弱，澳元等商品货币则上涨，因此前中国公布乐观数据，且市场对于叙利亚可能很快遭受军事打击的忧虑减退。<FRX/CN>

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1196 6.1195 0.00%

中间价 6.1702 6.1709 0.01%

成交额 137亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.88% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 41 6.1156 6.1197

2013年来即期升贬值幅度 1.81%

1年期美元/人民币掉期升水 990

离岸人民币市场,北京时间21:04 今日 上日

1年期NDF 6.2300/37 6.2440

CNH即期 6.1133/52 6.1150

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)

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