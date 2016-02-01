人民币近收平 PMI数据不佳影响有限节前料续持稳

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月1日 - 人民币兑美元即期周一窄幅波动近收平。交易员称，尽管美指上周五强势反弹，但因维稳需要今日人民币中间价仅小幅调低。另外，春节临近，不少企业进入假期模式购汇需求减少，机构交投亦淡静，料节前汇市仍维持稳定。
他们并指出，中国最新公布的PMI数据表现不佳，但对汇市影响有限。上周五离岸人民币逆美元而动是干预所致，今日已波动走贬；因人民币贬值预期仍强，美元/人民币期权隐含波动率明显上升。
“一方面客盘买得不是很凶了，另一方面春节临近大家也想休息一下，市场交投相对少一点。大家预期长期横盘，就不会追涨。”另一股份行交易员称。
中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.15，较前周下跌0.68%，较2014年底则微升0.15%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.41和98.09，较2014年底则分别升值1.41%和贬值1.91%。
因内外需皆弱叠加假期因素，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳；而在高层力推供给侧改革加速去产能之际，制造业景气低迷恐成为常态。
全球汇市方面，日圆周一全面下跌，而欧元也难以走扬，此前日本央行出人意料地采取负利率，使得欧洲央行也将宽松政策的预期升高，打击欧洲债券收益率下跌。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.5792 6.5789 0.00%
中间价 6.5539 6.5516 -0.04%
成交额 103.03亿美元 118.18亿美元
日内波动幅度(pips) 42 日高6.5756 日低6.5798
今年以来升贬幅度 -1.30%
2005年汇改以来升贬幅度 25.80%
一年期美元/人民币掉期 +1,005
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.608 6.5943
一年期NDF 6.8995 6.8625
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5785；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)
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