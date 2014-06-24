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中国财经 | 2014年 6月 24日 星期二 18:43 BJT

需增强人民币弹性 以应对资本流动扩大--人行经济学家

路透北京6月24日 - 中国人行研究局首席经济学家马骏周二表示，中国需要增强人民币汇率弹性，以应对资本流动可能上升。

马骏在一场论坛上表示，如果中国开放资本帐户，净资本流动规模可能并不如有些人预期的那么大。

马骏原为德意志银行大中华区首席经济学家，4月出任人行新职。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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