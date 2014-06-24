需增强人民币弹性 以应对资本流动扩大--人行经济学家

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8690元附近
路透上海4月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.869元附近，较上日升值约133点。
路透北京6月24日 - 中国人行研究局首席经济学家马骏周二表示，中国需要增强人民币汇率弹性，以应对资本流动可能上升。
马骏在一场论坛上表示，如果中国开放资本帐户，净资本流动规模可能并不如有些人预期的那么大。
马骏原为德意志银行大中华区首席经济学家，4月出任人行新职。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透上海4月22日 - 中国银监会近日召开一季度经济金融形势分析会称，当前金融总体风险形势仍然复杂严峻，下一阶段要更加主动地防控金融风险，大力治理金融乱象，切实弥补监管短板。要合理控制房地产融资业务增速，规范交叉金融业务及理财和代销业务等。
路透上海4月22日 - 中国人民银行副行长易纲近日表示，中国央行愿意在促进国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)使用方面发挥作用。目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。