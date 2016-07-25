未来两年人民币大幅波动可能性不大 现为投资时机--易方达

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透香港7月25日 - 易方达基金管理有限公司副总裁马骏周一称，未来两年中国人民币大幅波动的可能性不大，估计兑美元每年贬值幅度2-3%；从长期来看，现为投资中国的时机。
身兼易方达资产管理（香港）固定收益首席投资官的马骏接受路透访问时称，近期人民币汇率波动确实影响市场投资气氛，但人民币贬值并非影响外国投资者对中国资产配置的最主要因素，他们更重视的是法律环境。
“他们不是担心有没有违约，而是中国如何处理违约事件。”他说，“中国正在努力融入国际金融市场，因此我对中国的法律环境看法是比较乐观。”
他指出，长期来看，基于中国的金融资产体量，外国投资者有需要把中国纳入其全球配置。现在市场比较动荡，反而是外国投资者在中国挣大钱的机会，因为人民币汇率波动只是短期因素，长远来说中国将保持国际收支平衡、贸易维持顺差。
“未来1-2年人民币大幅波动的可能性不大，因会破坏外国直接投资的环境，且通过竞争性货币来提高出口的可能性很低。”他说，“预期人民币走势稳定偏弱，从掉期角度来看，兑美元每年有2-3%贬值空间。”
至于外国投资者担忧的负债问题，马骏认为，中国不存在债务危机，只是需要提高直接融资比例，并降低企业的负债水平，相信去杠杆化过程需时数年。他并指出，国有经济正在改革，将有助降低企业负债，此外，如果PPI（工业生产者价格指数）由负转正，将缓解资产总规模萎缩情况，亦会令企业负债水平相应下降。
易方达香港为易方达的唯一海外业务平台，人民币贬值以及英国脱欧对其海外扩张步伐带来一定影响。
马骏说，该公司在美国设有办公室但尚未领取业务牌照，在欧洲原先考虑在英国设立据点以覆盖整个欧洲，英国脱欧公投后需要重新审视客户本身部署变化。该公司的主要客户为金融机构、主权基金及养老金。
“国外投资者需要时间对易方达进行了解，并对美国、中国的经济形势作出判断。”他说，“虽然短期节奏放慢，但有更多国外投资者来对易方达进行调研、交流、审核，以便将来在某个时点进入中国市场时能够确定资产管理人。”
他并称，预期未来1-2年香港仍将是主要的海外业务来源。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。