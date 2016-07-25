未来两年人民币大幅波动可能性不大 现为投资时机--易方达

路透香港7月25日 - 易方达基金管理有限公司副总裁马骏周一称，未来两年中国人民币大幅波动的可能性不大，估计兑美元每年贬值幅度2-3%；从长期来看，现为投资中国的时机。

身兼易方达资产管理（香港）固定收益首席投资官的马骏接受路透访问时称，近期人民币汇率波动确实影响市场投资气氛，但人民币贬值并非影响外国投资者对中国资产配置的最主要因素，他们更重视的是法律环境。

“他们不是担心有没有违约，而是中国如何处理违约事件。”他说，“中国正在努力融入国际金融市场，因此我对中国的法律环境看法是比较乐观。”

他指出，长期来看，基于中国的金融资产体量，外国投资者有需要把中国纳入其全球配置。现在市场比较动荡，反而是外国投资者在中国挣大钱的机会，因为人民币汇率波动只是短期因素，长远来说中国将保持国际收支平衡、贸易维持顺差。

“未来1-2年人民币大幅波动的可能性不大，因会破坏外国直接投资的环境，且通过竞争性货币来提高出口的可能性很低。”他说，“预期人民币走势稳定偏弱，从掉期角度来看，兑美元每年有2-3%贬值空间。”

至于外国投资者担忧的负债问题，马骏认为，中国不存在债务危机，只是需要提高直接融资比例，并降低企业的负债水平，相信去杠杆化过程需时数年。他并指出，国有经济正在改革，将有助降低企业负债，此外，如果PPI（工业生产者价格指数）由负转正，将缓解资产总规模萎缩情况，亦会令企业负债水平相应下降。

易方达香港为易方达的唯一海外业务平台，人民币贬值以及英国脱欧对其海外扩张步伐带来一定影响。

马骏说，该公司在美国设有办公室但尚未领取业务牌照，在欧洲原先考虑在英国设立据点以覆盖整个欧洲，英国脱欧公投后需要重新审视客户本身部署变化。该公司的主要客户为金融机构、主权基金及养老金。

“国外投资者需要时间对易方达进行了解，并对美国、中国的经济形势作出判断。”他说，“虽然短期节奏放慢，但有更多国外投资者来对易方达进行调研、交流、审核，以便将来在某个时点进入中国市场时能够确定资产管理人。”

他并称，预期未来1-2年香港仍将是主要的海外业务来源。（完）