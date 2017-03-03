路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8930元附近

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海3月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8930元附近，较上日贬值约121点。
上日人民币兑美元即期收报6.882元，而中间价则为6.8809元。根据定价机制，今日中间价变动中，有11点下跌反应市场供求影响，另外的110点下跌反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8877元，和外汇交易中心公布的实际值偏差68点。
据路透2月20日援引三位消息人士报道，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。