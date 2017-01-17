今年人民币兑美元汇率仍面临贬值压力 但幅度可控--交行

路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。

他在出席新金融新资本高峰论坛时表示，美国的进一步加息，对美元汇率的推动作用正趋于减弱，而中国外汇和资本流动的宏观审慎管理仍将继续发挥作用，因此今年人民币汇率贬值幅度基本可控。

对于影响汇率的几个关键数据，他预计，美国经济增长加快可能带动中国出口增长，但美国总统特朗普上任后可能带来贸易战，给中国出口增长蒙上阴影，预计2017年按国际贸易收支平衡表口径，货物贸易顺差约5,000亿美元；出境旅游热加之贬值预期下个人购汇需求较强，服务贸易逆差或将扩大至2,600亿美元左右。

而中国对外直接投资的快速增长，同时随着生产要素成本的提高，外国来中国直接投资呈减少趋势，预计2017年国际收支平衡表口径直接投资逆差或将扩大至1,400亿美元左右。

他说，监管部门针对资本流动的宏观审慎管理将持续发挥作用，内资外流规模基本可控，预计今年非直接投资逆差有望逐步收窄，并将带动资本和金融账户（不含储备资产）逆差收窄。预计2017年资本和金融账户逆差将由去年的约4,000亿美元收窄至3,800亿美元左右。

目前国家外汇局尚未公布2016年全年国际收支平衡表。去年前三季，中国经常帐户顺差1,727亿美元，其中货物贸易顺差3,669亿美元，服务贸易逆差1,830亿美元；资本账户逆差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差3,032亿美元。（完）