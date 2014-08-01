大行购汇促人民币收低 强势美元等因素令市场谨慎

路透北京8月1日 - 中国人民币兑美元周五收低，中间价微跌至近两个月新低。成交价多数时间保持窄幅振荡，但尾盘时出现大行购汇，支撑美元价格反弹。短期预期偏向人民币升值，但因强势美元和大行购汇等不确定因素，交投仍会保持谨慎。

交易员表示，经济指标向好继续使预期偏向人民币升值，但由于这两天多数时间CNH美元价格更高，且中间价和市场价点差较小，都对人民币进一步升值构成短期阻力，后期则要继续观察客盘方向。

“大家都在看，银行看客盘，没有大的结汇也不敢轻易做空美元，如果有结汇那阻力位用处也不大。”一股份行交易员并表示，油盘购汇还是继续出现，企业也在观察会不会进一步升值，大家都不敢轻举妄动。

多数新兴亚洲货币周五下滑，美国就业数据公布前市场情绪趋于谨慎。菲律宾披索触及五周低位，此前一日该国央行上调了政策利率。

全球汇市方面，美元周五在10个月高点附近游走，连续第三周走强，暗示一年多来低波动、低成交量及低交易报酬的走势或将告终，而今日稍晚将迎来美国的非农就业数据。

受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1798 6.1747 -0.08%

中间价CNY=PBOC 6.1681 6.1675 -0.01%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 139亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.21% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 73 6.1737 6.1810

2014年来即期升贬值幅度 -2.04%

1年期美元/人民币掉期升水965

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:02

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2528/65 6.256

CNH即期CNH= 6.1780/94 6.1796

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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