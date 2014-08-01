大行购汇促人民币收低 强势美元等因素令市场谨慎

中国治理保险乱象更要有“问责清单” 严防内外勾结干扰监管--新华
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京8月1日 - 中国人民币兑美元周五收低，中间价微跌至近两个月新低。成交价多数时间保持窄幅振荡，但尾盘时出现大行购汇，支撑美元价格反弹。短期预期偏向人民币升值，但因强势美元和大行购汇等不确定因素，交投仍会保持谨慎。
交易员表示，经济指标向好继续使预期偏向人民币升值，但由于这两天多数时间CNH美元价格更高，且中间价和市场价点差较小，都对人民币进一步升值构成短期阻力，后期则要继续观察客盘方向。
“大家都在看，银行看客盘，没有大的结汇也不敢轻易做空美元，如果有结汇那阻力位用处也不大。”一股份行交易员并表示，油盘购汇还是继续出现，企业也在观察会不会进一步升值，大家都不敢轻举妄动。
多数新兴亚洲货币周五下滑，美国就业数据公布前市场情绪趋于谨慎。菲律宾披索触及五周低位，此前一日该国央行上调了政策利率。
全球汇市方面，美元周五在10个月高点附近游走，连续第三周走强，暗示一年多来低波动、低成交量及低交易报酬的走势或将告终，而今日稍晚将迎来美国的非农就业数据。
受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1798 6.1747 -0.08%
中间价CNY=PBOC 6.1681 6.1675 -0.01%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 139亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.21% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 73 6.1737 6.1810
2014年来即期升贬值幅度 -2.04%
1年期美元/人民币掉期升水965
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日
:02
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2528/65 6.256
CNH即期CNH= 6.1780/94 6.1796
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。
路透北京4月24日 - 中国人民银行参事盛松成称，房价和汇价与经济社会的稳定、发展息息相关，保持汇价相对稳定、抑制房价泡沫和防止房地产市场大起大落非常重要，房地产可以借鉴汇率调控的经验，注意供需结合、引导预期和从全局出发。