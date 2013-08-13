人民币微收高 车企大额购汇后做多热情稍有释放

* 即期低开后微幅收高

* 中间价回软终止六连升

* 盘间有车企大额购汇，大行购汇未再出现

* 盘间被压抑的做多热情于尾盘稍有释放

路透北京8月13日 - 人民币兑美元即期周二低开后微幅收高。此前隔夜美元指数走强，中间价亦终止连续六天涨势稍做回调。交易人士称盘间有汽车企业大额购汇一度扩大人民币跌幅，前三个交易日出现的大行购汇则未现身，部分做多热情遂在尾盘推升人民币。

“今天不是干预的节奏，是一家汽车企业的购汇盘。”华北一股份行交易员说，“这家企业的flow只要有一直都很大。”

此前连续三个交易日在尾盘出现大行购汇，使汇价在盘间升破6.12元关口后被迫收回涨幅，收盘价持续停留在6.1220-6.1230区间。市场开始猜测6.12元是监管层有意守住的一个汇率位置，今天多数时间里，市场做多热情处于观望，而在车企购汇需求消化则有所释放，全天振荡区间在6.1209-6.1249之间。

北京一外资行交易员午间表示，今天早盘市场表现平静，但大家都“不敢往下（人民币升值方向）做，不知道下面有什么东西。”他认为，在没有外力影响的情况下，短期内即期还是区间振荡，没有明显的方向。后期走向则需看中间价指引，预期中间价还是在6.16-6.18区间内运行。

根据多家银行反映的情况，仅从大行尾盘购汇来看，还无法肯定究竟是监管层干预还是客盘行为，也不能排除部分银行根据外管局20号文要求仍有购汇补充综合头寸的需求。综合购汇量能和时间推测，还是以监管层干预的可能性为大。

中国招商银行最新研究报告认为，预计短期内人民币兑美元汇率还将会保持小幅升值或稳定的走势，贬值因素已经出现明显弱化，且预计政策上不会主动令人民币贬值。同时需观注贸易好转能否持续。

招行总行金融市场部高级分析师刘东亮在报告中称，政策选择方面，“认为依靠汇率贬值刺激经济并非决策层的优先选择，甚至是排名靠后的选项，即只有当其他手段无法阻止经济硬着陆时，才会考虑让人民币贬值。”

东京汇市美元周二收复部分失地，因投资者预期即将公布的美国零售销售数据强劲，从而回补空头仓位。日圆则下滑，因有媒体报导称，日本首相安倍晋三考虑下调企业税。 <FRX/CN>

? 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：???

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1217 6.1223 0.01%

中间价 6.1705 6.1665 -0.06%

成交额 141亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 40 6.1209 6.1249

2013年来即期升贬值幅度 1.77%

1年期美元/人民币掉期升水 1,094

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.2632/75 6.2615

CNH即期 6.1193/98 6.1170

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良/杨淑祯)

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