人民币收高 但大行尾盘购汇再现令涨幅收窄

中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
* 即期收高，与中间价连续走弱背向
* 尾盘大行购汇再现
* 客盘人民币升值预期偏强
* 实质性突破6.12或只是时间问题
路透北京8月14日 - 人民币兑美元即期周三收强，与中间价连续第二天走弱背道而驰。交易人士称，两家中资大行尾盘再度发力购汇，令人民币涨幅收窄至6.12元附近。不过客户结汇热情逐渐升温，在疑为监管层干预的情形下，后期可能保持缓慢升值态势。
“很明显，有两家中资大行盘间一直在买美元嘛，然后尾盘的时候在6.1180左右发力买。快收盘了流动性不好，那时候很容易就买上去（美元价格）了。”上海一股份行交易主管并补充说，同时还看到另一家中资大行一直在出美元。
他表示，现在央行态度还是不好捉摸，又不让升，又不肯贬。作为银行而言也很难受，不能不交易，交易起来又不知道方向。不过最近人民币创新高后感觉客户结汇明显增多，后期猜测还是缓慢走升，可以先看到6.10元。
北京一国有银行交易员称，总体而言结汇还是偏多，客盘的人民币升值预期感觉还是比较强，尤其现在即将进入8月下旬，传统的季节性购汇高峰期基本过去了，后期人民币升值压力可能更强，6.12的关口迟早将被实质性突破。
“这几天日间都比较平淡，没有太大的波动，今天基本还是在6.12附近的位置波动，...迟早会突破6.12，未来还是要升值的。”北京一国有银行交易员指出。
东京汇市美元周三基本全线持坚，交易商注意力转向美国即将公布的经济数据，以判研数据会否加大美联储最早于下月开始缩减刺激举措的可能性。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1196 6.1217 0.03%
中间价 6.1720 6.1705 -0.02%
成交额 150亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.88% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 38 6.1177 6.1215
2013年来即期升贬值幅度 1.81%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日
1年期NDF 6.2625/55 6.2620
CNH即期 6.1164/69 6.1175
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)
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