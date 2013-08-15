人民币收盘创新高 升值预期在拉据中趋于明朗

* 即期收升于6.1125历史新高

* 中间价高开鼓励结汇

* 升值预期趋于明朗

* 中间价不动仍构成做多人民币风险

路透北京8月15日 - 人民币兑美元即期周四收创历史新高。交易人士表示，中间价开高、国际美元走弱、离岸市场上CNH走势创出历史新高，都鼓舞人民币看多热情。盘间结购汇均有表现，不过结汇最终占据上风，即期于尾盘快速拉升。

北京一大行交易员表示，午盘曾有一些银行出手购汇，寄望于尾盘随大行购汇渔利，不过“没有给我们带来惊喜，最后是有一些止损盘（把美元）砸下来了。”

即期汇价已经在6.12元附近盘桓一周时间。期间人民币数次创出新高，但大行尾盘购汇、油企车企购汇轮番上阵，减缓了人民币加速升值的步伐。市场一度倍加谨慎，不过这种情绪在拉锯中逐步弱化，加之中国经济数据全面改善、国际美元走弱等原因，人民币升值预期也日趋明朗。

人民币收盘的前次高位是上周四创出的6.1143。

国际金融问题专家赵庆明对路透说，近期人民币强势有可能的确是市场因素，即外汇供给确实在增加，这与发达国家经济超预期复苏提振中国外需有关系。“5-7月初外汇市场是一个供给紧平衡的状态，但现在有可能回到今年1-5月时外汇供过于求的状况。”

但当前一味看多也有风险。中间价并没有透露明确的升值意愿，市场尚不会贸然倾力做空美元。上述大行交易员说，预计后面人民币还是继续升值，但应该不会特别快，政策心理向升值转变还需要时间来调整。

多位交易员亦认为，虽然在结汇盘推动下人民币再创新高，在中间价不动的情况下，客盘购汇还是有趁机入场的动力，升值速度并不会太快。

另一家国有大行交易员表示，该行客盘最近一直偏向购汇，“都不懂为什么大家要往下压（人民币升值）。”不过她也承认，从整体市场表现来看还是以结汇压力偏大，后期若无意外贬值因素出现，人民币可能还是以升值为主。

东京汇市美元兑日圆周四下滑，此前日本财务大臣和麻生太郎和内阁官房长官菅义伟均表示，关于首相安倍晋三指示官员考虑下调企业税的报导是不实的。这导致美元在清淡交投中全面走软。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1125 6.1196 0.12%

中间价 6.1696 6.1720 0.04%

成交额 133亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.93% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 56 6.1121 6.1177

2013年来即期升贬值幅度 1.93%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.2495/25 6.2610

CNH即期 6.1086/92 6.1148

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良/杨淑祯)

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