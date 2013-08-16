人民币盘中创新高后以收跌告终

* 盘中首破6.11创纪录新高

* 午后疑似央行干预终令汇市收跌

* 中间价走升30个点子

* 随着购汇高峰期结束，人民币升值预期渐强

路透北京8月16日 - 人民币兑美元即期周五逆转早盘升势而收跌。中间价高开30个点子，开盘后即期一度涨至6.1090元历史高位，其后购汇盘令涨幅收窄，尤其是午盘后中资行抛出大量购汇盘，令即期最终收跌。

多个交易员指出，市场对创新高后接近日间涨幅上限还是有忌惮心理，担心监管层出手干预，实际上，尾盘北京两大中资行大量购汇，应该就是由监管层授意。尽管如此，人民币升值势头不可逆转，下周料将延续。

“央行在买，不买的话，收盘（美元）必然跌破6.11，...央行一定要干预了，不干预市场就会一直往下，”上海一股份行交易员说。

他并强调，今天（美元/人民币）中间价往下走实际上表明监管层顺应市场的意图，但监管层又不想让人民币升得太快，而现在购汇高峰期已经过去，人民币升值预期渐强，央行只得出来干预市场，估计下周人民币汇率继续小幅上扬。

此前，即期汇价已经在6.12元附近徘徊一周时间。期间人民币数次创出新高，但大行尾盘购汇、油企车企购汇轮番上阵，减缓了人民币加速升值的步伐。市场一度倍加谨慎，不过这种情绪在拉锯中逐步弱化，加之中国经济数据全面改善、国际美元走弱等原因，人民币升值预期也日趋明朗。

今日创下的最高点所对应的年初来累计涨幅已经达约1.99%。而上半年路透调查显示，多数人预测今年人民币升值幅度在1%-2%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸

市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1150 6.1125 -0.04%

中间价 6.1666 6.1696 0.05%

成交额 181亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.93% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 61 6.1090 6.1151

2013年来即期升贬值幅度 1.89%

1年期美元/人民币掉期升水 1,025

离岸人民币市场,北京时间17:16 今日 上日

1年期NDF 6.2360/40 6.2420

CNH即期 6.1076/91 6.1074

东京汇市美元周五在交投温和的亚洲盘上涨，前一日由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债措施的不确定性，导致美元兑日圆从11天的高点回落。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/杨淑祯)

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