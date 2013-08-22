人民币收升 但未突破6.12元阻力位

* 人民币即期收升，但未突破6.12元阻力位

* 靓丽的汇丰中国PMI数据更增结汇动力

* 短期人民币上下两难，震荡概率大

路透北京8月22日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升。交易员表示，受隔夜美元指数影响，早上一开始就出现较大的购汇客盘，促人民币走弱，但随着较为靓丽的汇丰中国PMI数据出炉，吸引结汇盘涌出，尤其午盘结汇量更强，尽管疑似监管层出手干预，但人民币最终仍逆转早盘弱势而上扬。

一国有银行交易员称，由于目前国内美元价格到了阶段性的高位，加上汇丰中国PMI比较好，吸引结汇盘出来，不过6.12仍是强大阻力。

“（国内美元）上去之后逢高结汇盘出来，至少昨天和前天都是明显的结汇多，...但短期感觉还是上下两难，震荡概率比较大。”该交易员称。

上海一股份制行交易员称，下午的结汇盘非常多，疑似央行有出手干预，但干预力道不是很大，令交易价格始终在6.1200上方。

“如果没有央行干预，6.12早破了，...经济数据较好，监管层也可以容忍人民币涨一点，但要控制节奏，还是要平稳为主。”上述交易员称。

交易员并指出，短期人民币的走势仍难判断，不过感觉非美货币的跌势或即将告一段落，其他亚洲货币的下滑空间可能也不太大，从国际资本流动这个角度而言，未来人民币的升值压力可能会略轻。但从基本面看，相对于其他非美货币，人民币仍是避险货币，毕竟最近的中国数据亦比印度、印尼以及泰国等其他国家要更为乐观。

“汇丰中国PMI出来了，还是很好的，澳元明显就上去了，实际上最近中国数据都还行，...（美元/人民币）往上的空间也不大。”上述国有银行交易员指出。

澳元一度跌至0.8932美元，但在中国公布乐观经济数据后扳回部分跌幅。

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

东京汇市美元兑日圆周四上涨，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布的7月会议记录显示，联储仍可能最早于9月开始缩减购债。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币

的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1211 6.1234 0.04%

中间价 6.1698 6.1675 -0.04%

成交额 155亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 68 6.1204 6.1272

2013年来即期升贬值幅度 1.78%

1年期美元/人民币掉期升水 1,030

离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日

1年期NDF 6.2475/18 6.2550

CNH即期 6.1146/61 6.1180

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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