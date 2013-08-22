人民币收升 但未突破6.12元阻力位

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
* 人民币即期收升，但未突破6.12元阻力位
* 靓丽的汇丰中国PMI数据更增结汇动力
* 短期人民币上下两难，震荡概率大
路透北京8月22日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升。交易员表示，受隔夜美元指数影响，早上一开始就出现较大的购汇客盘，促人民币走弱，但随着较为靓丽的汇丰中国PMI数据出炉，吸引结汇盘涌出，尤其午盘结汇量更强，尽管疑似监管层出手干预，但人民币最终仍逆转早盘弱势而上扬。
一国有银行交易员称，由于目前国内美元价格到了阶段性的高位，加上汇丰中国PMI比较好，吸引结汇盘出来，不过6.12仍是强大阻力。
“（国内美元）上去之后逢高结汇盘出来，至少昨天和前天都是明显的结汇多，...但短期感觉还是上下两难，震荡概率比较大。”该交易员称。
上海一股份制行交易员称，下午的结汇盘非常多，疑似央行有出手干预，但干预力道不是很大，令交易价格始终在6.1200上方。
“如果没有央行干预，6.12早破了，...经济数据较好，监管层也可以容忍人民币涨一点，但要控制节奏，还是要平稳为主。”上述交易员称。
交易员并指出，短期人民币的走势仍难判断，不过感觉非美货币的跌势或即将告一段落，其他亚洲货币的下滑空间可能也不太大，从国际资本流动这个角度而言，未来人民币的升值压力可能会略轻。但从基本面看，相对于其他非美货币，人民币仍是避险货币，毕竟最近的中国数据亦比印度、印尼以及泰国等其他国家要更为乐观。
“汇丰中国PMI出来了，还是很好的，澳元明显就上去了，实际上最近中国数据都还行，...（美元/人民币）往上的空间也不大。”上述国有银行交易员指出。
澳元一度跌至0.8932美元，但在中国公布乐观经济数据后扳回部分跌幅。
中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。
东京汇市美元兑日圆周四上涨，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布的7月会议记录显示，联储仍可能最早于9月开始缩减购债。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币
的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1211 6.1234 0.04%
中间价 6.1698 6.1675 -0.04%
成交额 155亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 68 6.1204 6.1272
2013年来即期升贬值幅度 1.78%
1年期美元/人民币掉期升水 1,030
离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日
1年期NDF 6.2475/18 6.2550
CNH即期 6.1146/61 6.1180
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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