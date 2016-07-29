人民币收五连升至一个月新高 大行仅提供流动性无意引导反弹

路透上海7月29日 - 人民币兑美元即期周五收五连升至一个月新高，中间价四连升至近一个月高点。交易员称，日本央行宽松未达预期一度快速推升日元，美指顺势走弱帮助缓解人民币贬值压力，午后购汇需求再度呈现，限制汇价升幅，但短期人民币料延续小升走势。

他们并指出，中间价基本跟随美指在走，市场价也重新追随美指波动，虽然盘中可见大行维稳卖盘，但更多的是向市场提供流动性，并无做收盘价以引导下日中间价的意图，但汇价较前期6.7元低点已反弹500点，对实需购汇吸引力上升。

“刚刚这波反弹日元带起来的，我觉得大体CNY还是会跟着美指走，如果美指继续跌，CNY升破6.65也不奇怪，但如果美指已经企稳，我们还继续升，就属于硬拽了，没必要，就又回去（以前老路了）。”一中资行交易员称。

另一外资行也指出，周末加月末不少头寸选择离场，“但下周如果人民币继续小幅升值，也不应感到意外。”

本月人民币大幅波动，月中最低下破6.7元关口，触及6.7033的逾五年半新低，随后大行出手维稳，人民币交易中枢逐渐抬高，最终收盘略贬0.17%。

不少机构分析人士指出，8月份海外交易员多休假历来行情较为清淡，除非出现重大意外，料整体波动有限，人民币大升大跌都不符合监管要求，但仍可预计监管层将重新容忍汇价较大波动。

全球汇市方面，日圆兑美元周五劲升，日本央行宣布一轮温和货币政策宽松措施后，原本期望央行至少暗示将有更激进措施的投资人大感失望。本月有关日本当局准备迈向“直升机撒钱”的臆测沸腾，日圆走势震荡程度为2008年金融危机以来之最。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6548 6.6566 0.03%

中间价 6.6511 6.6597 0.13%

成交额 188.3亿美元 177.91亿美元

日内波动幅度(pips) 104 日低6.6564 日高6.646

今年以来升贬幅度 -2.42%

2005年汇改以来升贬幅度 24.37%

一年期美元/人民币掉期 635

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6597 6.662

一年期NDF 6.8018 6.8008

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6532；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）