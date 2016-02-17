人民币收跌逾百点 市场跟进盯一篮子货币的政策意图

路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周三续收跌逾百点，盘中一度下探6.53元关口，持平于周一低点；中间价因国际美元反弹而贬值逾百点。交易员称，人民币紧盯一篮子货币的政策已经明确，短期料在较大区间双向波动。

他们并指出，日内市场交投较活跃，成交量明显放大，客盘购汇需求仍偏多，短期仍需大行在结汇方向提供流动性，自发稳定的条件暂不具备。若美元继续维持相对偏弱的震荡走势，人民币汇率弹性上升应有利于贬值预期进一步出清。

“现在汇率政策比较明确，就是盯一篮子货币，央行算是走对路子了。只要有明确的政策，市场就会跟着走。”一股份行交易员称。

“周一央行瞬间把价格打下来，使用的外汇储备比慢慢打下来要少。”另一股份行交易员称。“这两天的（美元）价格可能还会继续反弹，购汇盘也会源源不断的，今天央行干预的力度就比较大了。”

中国商务部发言人表示，中国有能力保持人民币在合理均衡水平上稳定；不存在人民币持续贬值的基础，因此也就不存在资金大量外逃的现象。 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际与名义有效汇率指数均现续降走势，其中实际有效汇率指数跌0.41%至129.62，上月调整后为环比跌0.57%；名义有效汇率指数跌0.82%至124.86，上月调整后为环比下跌1.1%。

瑞银集团最新观点指出，人民币不会如部分悲观投资者预期那样大幅贬值。今年央行料会在实际上收紧资本管制，同时允许汇率出现阶段性贬值、但大部分时间趋于稳定。维持全年外汇储备不会跌破2.8万亿美元、年底美元对人民币6.8元预测不变。

全球汇市方面，日圆兑美元周三收复部分失地，因油价近来的反弹态势消退，对避险货币日圆的需求重燃。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格> 6.5259 6.5136 -0.19

中间价 6.5237 6.513 -0.16%

成交额 142.02亿美元 132亿美元

日内波动幅度(pips) 83 日高6.5217 日低6.53

今年以来升贬幅度 -0.49%

2005年汇改以来升贬幅度 26.83%

一年期美元/人民币掉期 +850

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5254； 交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下 午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以 增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘 前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近 2%。（完）