人民币对一篮子货币汇率仍将保持基本稳定--货币网

路透北京7月6日 - 中国货币网周三刊发评论员文章称，虽然6月三个人民币汇率指数均有不同程度走贬，但在英国“脱欧”导致国际汇市剧烈波动的背景下，人民币汇率波幅远小于其他货币，总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定，市场预期也较为平稳。

文章称，从长期视角观察人民币汇率指数变化，人民币汇率指数的稳定性会明显提高。此外，人民币汇率指数贬值也受中国物价水平略有走高的影响，当前中国通胀水平总体高于美国，人民币实际有效汇率面临升值压力。为保持人民币实际有效汇率相对稳定，人民币名义有效汇率则存在一定贬值要求。

“人民币对美元双边汇率将继续在以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的机制下呈现双向浮动的特征，人民币对一篮子货币汇率仍将保持基本稳定。”文章称。

根据货币网的统计，6月30日，CFETS人民币汇率指数为95.02，较5月末贬值2.19%，较上年末贬值5.86%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为96.09和95.76，分别较5月末贬值2.39%和0.47%，较上年末则分别贬值5.53%和3.12%。 （完）