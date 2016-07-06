人民币对一篮子货币汇率仍将保持基本稳定--货币网

去年中国银行业理财余额同比增逾两成 同业理财近6万亿元--托管中心
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透北京7月6日 - 中国货币网周三刊发评论员文章称，虽然6月三个人民币汇率指数均有不同程度走贬，但在英国“脱欧”导致国际汇市剧烈波动的背景下，人民币汇率波幅远小于其他货币，总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定，市场预期也较为平稳。
文章称，从长期视角观察人民币汇率指数变化，人民币汇率指数的稳定性会明显提高。此外，人民币汇率指数贬值也受中国物价水平略有走高的影响，当前中国通胀水平总体高于美国，人民币实际有效汇率面临升值压力。为保持人民币实际有效汇率相对稳定，人民币名义有效汇率则存在一定贬值要求。
“人民币对美元双边汇率将继续在以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的机制下呈现双向浮动的特征，人民币对一篮子货币汇率仍将保持基本稳定。”文章称。
根据货币网的统计，6月30日，CFETS人民币汇率指数为95.02，较5月末贬值2.19%，较上年末贬值5.86%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为96.09和95.76，分别较5月末贬值2.39%和0.47%，较上年末则分别贬值5.53%和3.12%。 （完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透香港5月19日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五称，决定将红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数，预计今年8月公布详情。
--人民币兑美元当周升0.15%。本周美元指数破位下行，但人民币升幅却远不及美元调整幅度，因逢低购汇的客盘依然较多，且有油盘大量购汇，人民币依然稳定在较小的区间内。特朗普危机已取代美联储6月加息预期成为美元的最大扰动因素，后市继续观望美元调整能否带动人民币继续走升。