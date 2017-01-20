12月人民币实际与名义有效汇率续升 惟七年来首现年度下跌--BIS

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
12月人民币名义有效汇率指数升0.80%至118.55，为连续三个月上升，并与实际有效汇率同创半年新高，上月修正后为升0.33%。
国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。
根据BIS公布的数据统计，2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。
2003年人民币实际有效汇率跌6.48%，名义有效汇率跌7.90%。而2015年实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，为连续六年上升。
由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率涨幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。
中国2016年12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。
中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数去年12月微升0.30%至96.24，上月为上升0.93%。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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