9月人民币实际有效汇率结束六连跌 名义汇率则降至两年低点--BIS

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数升0.39%至121.24，结束六连跌，上月为降0.80%。
9月人民币名义有效汇率指数则续降0.10%至116.95，创两年新低，但降幅较上月的0.74%明显收窄。
根据BIS公布的数据统计，今年名义有效汇率累计下跌6.93%，实际有效汇率则累计下跌7.12%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。
由于实际有效汇率是经过通胀调整的，9月名义汇率下降而实际汇率上升，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。
中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。
中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数9月微降0.31%至94.75，上月为下降1.10%。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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