9月人民币实际有效汇率结束六连跌 名义汇率则降至两年低点--BIS

路透上海10月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数升0.39%至121.24，结束六连跌，上月为降0.80%。

9月人民币名义有效汇率指数则续降0.10%至116.95，创两年新低，但降幅较上月的0.74%明显收窄。

根据BIS公布的数据统计，今年名义有效汇率累计下跌6.93%，实际有效汇率则累计下跌7.12%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，9月名义汇率下降而实际汇率上升，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。

中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数9月微降0.31%至94.75，上月为下降1.10%。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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