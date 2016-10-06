人民币加入SDR为香港离岸市场带来五大增长动力--中银香港

路透香港10月6日 - 人民币已10月1日正式“入篮”，中银香港(2388.HK)首席经济学家鄂志寰周三晚间在一份评论中指出，这将加速人民币国际化进程，为香港离岸人民币市场带来五大增长动力，而香港的综合优势不会因为其他地区建立离岸人民币中心而消失。

以下为其评论全文：

今年10月1日，人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子，占比10.92%，在全球五种国际储备货币中仅次于美元、欧元，居第三位。加入SDR是全球金融治理的一件大事，也是人民币国际化进程的一个重要里程碑，标志着人民币国际化的驱动力将由内地金融管理当局扩展到国际多边机构，国际货币基金组织对人民币国际储备货币地位的明确背书将产生一定的政策驱动效应，加速推进人民币国际化进程，为香港离岸人民币市场打开新的发展空间。

人民币纳入SDR后，将有更多国家和地区与内地相关机构加强合作的意愿，人民币国际使用的区域结构亦加快调整。近日，美国、俄罗斯相继设立人民币清算行，推动北美等市场的人民币清算和结算业务发展。离岸人民币市场的区域扩容意味着离岸人民币市场整体规模的扩张，各离岸人民币市场之间亦可形成互补关系，形成多区域离岸人民币支付交替上升的新格局。

香港作为全球资金自由港，具备辐射其他离岸市场的先天条件，更具有人民币业务的先发优势和规模优势，可以借助各地建立起来的人民币业务系统，加强与其他地区的合作，充分发挥离岸人民币的枢纽作用，通过打造离岸人民币业务五大中心，将自身建设成为全球离岸人民币市场枢纽。

具体可以从以下五个方面着手：

1、打造离岸人民币金融产品开发中心。香港离岸人民币市场应抓住人民币加入SDR带来的发展机遇，发挥亚太区重要的国际金融中心和离岸金融市场和境内企业「走出去」及跨国公司「走进去」的主要跳板的区位优势，针对人民币业务新需求，加快人民币产品创新，提升服务能力，吸引更多客户利用香港离岸人民币市场，促进香港人民币业务发展。尤其是围绕加入SDR后的央行客户需求，有针对性地开发相关产品。

2、打造离岸人民币风险管理中心，为全球企业及机构等各类投资者提供全面的外汇风险对冲工具，为其配置人民币资产保驾护航。加入SDR后，人民币汇率形成机制将更加市场化，人民币外汇市场的参与者结构更加多元，组成更为复杂，人民币汇率更为双向波动。随着人民币在投资及金融交易领域的广泛使用，汇率风险的重要性将会日益突出，引起越来越多的企业和投资者的关注，对冲风险、锁定收益的产品需求快速上升。因此，香港银行业应根据环境的变化，加快开发此类产品，满足各类客户的避险需求。

3、因应加入SDR后人民币外汇交易需求，巩固香港作为最大离岸人民币交易中心的地位。随着人民币国际化发展，离岸人民币的外汇交易快速增长。香港离岸人民币日均交易量从2010年的107亿美元等值，上升至2016年的771亿美元等值，增长6.2倍。人民币加入SDR将促使人民币在贸易、以及投融资方面更广泛的使用，为本港的离岸人民币外汇交易续添强劲的增长动力。

4、打造离岸人民币资产管理中心。加入SDR篮子后，人民币资产管理需求将快速上升。香港金融业可以加强开发资本帐下产品，加快扩大客户基础，与众多央行、主权基金、超主权机构、大型国际金融机构和交易所客户群体建立业务往来；有针对性地对境外机构进行批量营销及单独营销；完善境外机构债券投资代理模式，吸引客户开立账户，全权代理其人民币债券投资，以及管理人民币资金；建立更灵活的资金管控机制，扩大交易和持盘能力。

5、完善离岸人民币清算基建中心。香港可以继续完善人民币清算体系，巩固现有的金融基础设施平台，加强与周边国家和地区的人民币业务联系和业务往来，为香港银行业提升跨境人民币服务能力打造坚实基础，提升人民币产品优势及服务水平，全力拓展新市场及新领域。

总之，香港发展人民币业务的综合优势不会因为其他地区建立了人民币离岸中心而消失。相反，香港应抓住人民币加入SDR后涌现的新的业务机遇，加强与其他地区的合作，大力开发新的离岸人民币业务领域，推动离岸人民币枢纽的深化与发展。（完）