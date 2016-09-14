人民币早盘大幅反弹无视美指反弹 大行组合拳打压做空投机者

路透上海9月14日 - 人民币兑美元即期周三早盘快速升值，完全无视中间价贬至6.69元附近低点走势。交易员称，美联储年内加息预期持续升温，加剧人民币贬值压力，大行再出组合拳打击人民币做空投机者，此举也为后续汇价双向波动提供空间，短期走势更取决大行意愿。

他们并指出，即期市场无视美元指数大幅反弹走势，强行拉升汇价逾百点，一方面可见市场看贬人民币的态度，另一方面大行采取升值干预手段，同时再度大幅收紧离岸人民币流动性，可见大行对维稳市场的坚决态度。

“还是有点明显的，不管是在岸这边还是离岸市场，估计是央行希望给市场波动留出空间吧，这样也可以打击一下那些空头。”一外资行交易员称。

另一中资行交易员也指出，近期即期市场成交量稳步上涨，昨日更是升破300亿美元，客盘购汇有一定管制的情况下，估计最近的投机盘不小，这可能是大行出手的原因之一。

在离岸CNH市场，离岸人民币即期大幅反弹近200点至6.6712元，大幅收窄与在岸即期的价差；另外离岸人民币资金再度紧张，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周三报8.16167%，刷新7个月新高 ；同时离岸隔夜人民币掉期隐含利率亦大幅反弹至14.465%的8个月高点，盘中更是触及22.039%阶段高点。

德商银行驻新加坡经济学家周浩认为，央行此举可以提高做空离岸人民币成本，减缓人民币贬值压力，短期内帮助稳定离岸人民币汇率，但这可能加剧市场波动，并导致市场抛售风险资产，打击市场信心；另外央行的频繁干预，也可能强化人民币将进一步贬值预期，并导致资本持续外流。

北京时间11:09，人民币兑美元即期报6.6704元,上日收报6.68元，夜盘终报6.6805元。今日人民币兑美元中间价报6.6895元，上日中间价为6.6726元。人民币兑美元即期成交额为140.49亿美元，上日半日为149.5亿美元。

全球汇市，日圆周三全线下滑，因之前有报导称，日本央行在考虑进一步放宽货币政策，其中包括进一步调降负利率。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8685元, 上日尾盘为6.876元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6762元, 上一交易日尾盘报6.6897元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6707，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4843、6.4772和8.7989。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）