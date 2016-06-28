中间价三连跌引领人民币早盘缩量续跌 未见监管层干预迹象

路透北京6月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘缩量续跌，波动区间明显收窄；中间价则续创五年半新低，三天累计重挫870点。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，但因美元已处相对高位，场内交投情绪偏谨慎，而市场此前预期可能在6.65左右出现的监管层干预则尚无迹象可循。

“市场主要还是跟着外币在动，尤其是欧元、美元，...不过短期方向不太明朗，（美元兑人民币）刚刚站上6.6上方，还需要有个适应阶段，”一中资行交易员指出。

北京时间11:58，人民币兑美元即期报6.6481元，上日收报6.6393元，夜盘终报6.6585元。今日人民币兑美元中间价报6.6528元，连三日下跌但跌幅明显收窄，上日中间价为6.6375元。人民币兑美元即期成交额为105.72亿美元，上日半日为135.57亿美元。

交易员并称，市场聚焦点仍在欧洲，随着英国退欧事件的不断发酵，主要货币走势将对人民币汇价形成影响，比较明确的是人民币汇价运行区间已经彻底跌破6.6关口，市场料对此适应一段时间。

他们并指出，此前担心国企和民众的购汇有所滞后，目前看来，监管层此前的购汇限制窗口指导仍在发挥作用，市场未见明显的购汇力道，整体市场心态相对平稳，有贬值预期，但无恐慌情绪。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二人民币汇率三个指数均跌。CFETS人民币汇率指数为95.23，较上日微跌0.06%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.91，BIS篮子指数微跌至96.56。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.66%，SDR篮子指数跌2.96%，BIS指数跌5.07%。

中国央行周二称，受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。

全球汇市，美元和日圆周二持稳，英镑脱离31年低位，因英国公投退欧引发的避险意愿略微缓解，但许多投资者仍不敢说遭受重挫的英镑已经触底。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8175元, 上日尾盘为6.822元。

香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6787元, 上一交易日尾盘报6.6819元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6485；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）