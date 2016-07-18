人民币早盘跌近200点考验6.7元支撑 整数关口前且看央行态度

路透上海7月18日 - 人民币兑美元即期周一早盘较上日收盘价下跌近200点，中间价亦跌逾150点刷新逾五年半新低。交易员称，近期事件频发，美元指数周五大涨，今日中间价仍按定价机制执行，使得即期市场面临贬值压力上升，当然是否跌破6.7元关口仍需看央行态度。

他们并指出，日内仍可看到较为明显的大行维稳迹象，但也可以到监管层不会死守某个具体点位，更多的是向市场提供流动性，并适度维稳收盘价，控制贬值速度，等待外部环境转好，中期看料人民币缺乏持续贬值空间。

“现在人民币（贬值）压力还是挺大的，当然央妈还是竭力在缓和这种预期，出手压着，但如果明天中间价继续跌，那6.7应该受不住。”一中资行交易员称。

该交易员并指出，即期汇价6.7元是个重要的心理关口，但若明日中间价继续偏弱，并跌破6.7元关口，则即期汇价似乎没有不跌破6.7元的道理。

北京时间11:47，人民币兑美元即期报6.6986元,上日收报6.6804元，夜盘终报6.6883元。今日人民币兑美元中间价报6.6961元，上日中间价为6.6805元。人民币兑美元即期成交额为120.61亿美元，上日半日为122.24亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日略升0.10%至94.47；SDR篮子指数微升至95.45，BIS篮子指数微升至95.45。

全球汇市方面，土耳其里拉兑美元周一上涨，而避险货币日圆则全线下跌，土耳其当局周末平息了军事政变，缓解了投资者对于政治变数以及地缘政治风险的担忧。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.849元, 上日尾盘为6.8465元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7078元, 上一交易日尾盘报6.71元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6994；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）