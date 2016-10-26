行业报告显示人民币汇率波动将对中国食品企业全球化布局提出更高要求

路透上海10月26日 - 周三发布的中国食品产业发展趋势报告指出，人民币汇率的波动将给国内农产品进口需求、原材料成本、境内外融资以及海外并购等方面产生不同程度影响，对于日益纳入全球一体化的中国企业加紧全球化布局、全方位控制风险等提出更高要求。

这份由光明食品集团和荷兰合作银行联合发布的报告认为，未来中国食品企业加快产业链横向或纵向整合，优化产业结构并继续推动“走出去”战略的进程不可逆转。但汇率波动将给大宗进口农产品和食品业、食品业海外投资等带来更大的不确定性。

以乳业为例，目前国内需求量中的20-25%为进口乳制品，对于国内乳品企业而言，进口成本与人民币汇率息息相关。若人民币兑美元汇率出现10%的贬值将会导致整个乳制品加工业的利润下降15%左右。

报告认为，动态而言，国内乳制品企业可以利用调整产品价格、调整产品结构、锁定汇率等手段部分消化这些压力。与此同时，对于国内企业而言，国内市场的放缓及中国乳业与国际市场较高的相关性，意味着国际战略布局的迫切性越来越大。

光明食品集团新闻发言人潘建军在出席中国食品博览会间隙亦对记者表示，在人民币汇率不稳定的情况下，集团的国际化和证券化的方针仍会维持不变。未来公司将会紮实推进国际化进程，子公司分拆上市计划亦在继续准备过程中。

光明食品集团最近几年通过多次并购，迅速推进其全球战略布局。集团高层此前曾表示，近阶段将以海外食品分销和代理公司作为主要收购目标，集中主要精力构建全球分销、代理、集成平台。同时，此前收购的澳大利亚玛纳森公司和英国谷物类食品制造商维他麦(Weetabix)亦有意分拆在海外上市。（完）