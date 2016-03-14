人民币小幅收升向中间价靠近 强化中间价引导淡化贬值预期

路透上海/北京3月14日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，向中间价靠近；中间价则微跌，继续跟随国际美元表现。交易员称，近期监管层明显强化中间价引导作用，借国际美元走软之际继续挤压人民币空头，淡化贬值预期，为后续重新双向波动逐步扫清障碍。

他们并指出，本周美联储议息会议在即，且中国两会进入尾声，关键风险释放前即期料在6.49元关口附近争夺；离岸CNH早盘随中间价略调整，但与在岸价差仍处于倒挂水平。掉期曲线和期权波动率均下滑，一年期掉期点子已显着低于利率平价。

“3月交易向来活跃，但受中间价影响，自营还是比较少的；接下来人民币波动率可能会上升，但应该不会像之前那样的单边贬值方向了，近期做空人民币头寸已经不多。”一外资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，央行在即期市场的干预虽有减少，每天仍有三四十亿美元。由于短期方向难以判断，自营盘已减少头寸，观望两会之后的行情。

中国央行行长周小川在周六的记者会上表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。

中国驻国际货币基金(IMF)执行董事金中夏此前表示，中国拥有所有必要的工具来管理汇率相关风险。中国在可预见未来的目标是管理参考一篮子货币的人民币浮动；同时允许人民币更有弹性。

全球汇市方面，继上周大幅波动后，美元兑欧元和日圆周一持稳，市场静候日本央行和美联储政策会议，期望从中寻找新刺激因素。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4950 6.4985 0.05%

中间价 6.4913 6.4905 -0.01%

成交额 158.85亿美元 182.94亿美元

日内波动幅度(pips) 38 日高6.492 日低6.4958

今年以来升贬幅度 -0.02%

2005年汇改以来升贬幅度 27.43%

一年期美元/人民币掉期 +510

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4936 6.4849

一年期NDF 6.6785 6.6925

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4950；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）