人民币微收升 机构倒量和大行结汇致成交创半年新高

路透上海/北京7月11日 - 人民币兑美元即期周一较上日收盘价微收升，中间价亦小幅调升。交易员称，客盘仍偏购汇，但大行继续向市场提供美元流动性对冲客盘需求，同时并通过一篮子指数变动缓和贬值压力；监管层维稳决心较强，短期贬值空间料有限。

他们并指出，上周五美国公布的非农就业数据意外强劲，但市场震荡之后重回平静，今日人民币即期汇价波动非常狭窄，不少机构参与倒量，加上大行结汇增加，成交额较上日扩大近四成，并创半年新高。

“今天大行结汇蛮多的，跟前一段央妈放任市场的状态完全不同，感觉央妈这次决心挺大，估计汇率会稳一段时间，长期还是看贬。”一股份行交易员称。

他并表示，今日美元指数上行，但人民币盘整微升，一些机构开始借机囤美元。而美元掉期曲线继续下行，因大行卖压增加但接盘者较少，料掉期仍将走低。

“点差很小，倒量是个不错的机会，...猜测央妈也不希望（人民币）继续贬值，不希望因为购汇多而贬值。”一中资行交易员称。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.05%至94.2，刷新纪录新低；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微跌至95.33，BIS指数亦刷新纪录新低。

全球汇市方面，日圆兑美元周一下滑逾1%，因日本执政联盟在参议院选举中大胜，激发了对于日本出台更多货币刺激措施的希望，带动日本股市大涨。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6879 6.6881 0.00%

中间价 6.6843 6.6853 0.01%

成交额 311.41亿美元 223.68亿美元

日内波动幅度(pips) 33 日低6.689 日高6.6857

今年以来升贬幅度 -2.91%

2005年汇改以来升贬幅度 23.75%

一年期美元/人民币掉期 590

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6978 6.702

一年期NDF 6.8426 6.8435

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6882；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）