美指走强致人民币兑美元续刷新逾六年新低 CNH创今年首周来最低

路透北京10月17日 - 受美指走强影响，中国人民币兑美元即期周一盘初最低触及6.7344，刷新逾六年新低；离岸人民币CNH盘初触及6.7438，创今年首周以来最低位。

相比9月末的收盘价，人民币兑美元即期10月份的最大跌幅已经接近1%，离岸CNH的跌幅为0.95%；同期，美元指数涨幅为2.83%，而英镑最大跌幅已接近7%。

人民币兑美元中间价周一报6.7379元，较上日的6.7157大跌222点，与路透稍早预期的中间价仅相差3个点，主因美元指数触及七个月高点。上日人民币即期收盘报6.7255元，夜盘终报6.7271元。

人民币兑美元近期频创逾六年新低，上周累计跌幅高达0.8%，但并未出现明显购汇恐慌，监管层亦意外容忍更大市场波动，汇价一度跌穿6.73。专家称，本轮贬值根源在海外，相较其他货币人民币跌幅算温和，且人民币供需基本面在改善，考虑到未来外围仍可能出现黑天鹅事件，人民币料呈较大震荡格局。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一小幅攀升至七个月高点，延续上交易日涨势。上周五公布的美国经济数据颇为乐观，强化美国联邦储备委员会(美联储)12月升息预期，提升美元的上涨动能。

根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第三周增加看多美元押注，净多仓增至逾八个月高点。10月11日止当周，美元净多仓升至147.2亿美元。此前一周为105.2亿美元。(完)