美指走强致人民币兑美元续刷新逾六年新低 CNH创今年首周来最低

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月17日 - 受美指走强影响，中国人民币兑美元即期周一盘初最低触及6.7344，刷新逾六年新低；离岸人民币CNH盘初触及6.7438，创今年首周以来最低位。
相比9月末的收盘价，人民币兑美元即期10月份的最大跌幅已经接近1%，离岸CNH的跌幅为0.95%；同期，美元指数涨幅为2.83%，而英镑最大跌幅已接近7%。
人民币兑美元中间价周一报6.7379元，较上日的6.7157大跌222点，与路透稍早预期的中间价仅相差3个点，主因美元指数触及七个月高点。上日人民币即期收盘报6.7255元，夜盘终报6.7271元。
人民币兑美元近期频创逾六年新低，上周累计跌幅高达0.8%，但并未出现明显购汇恐慌，监管层亦意外容忍更大市场波动，汇价一度跌穿6.73。专家称，本轮贬值根源在海外，相较其他货币人民币跌幅算温和，且人民币供需基本面在改善，考虑到未来外围仍可能出现黑天鹅事件，人民币料呈较大震荡格局。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一小幅攀升至七个月高点，延续上交易日涨势。上周五公布的美国经济数据颇为乐观，强化美国联邦储备委员会(美联储)12月升息预期，提升美元的上涨动能。
根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第三周增加看多美元押注，净多仓增至逾八个月高点。10月11日止当周，美元净多仓升至147.2亿美元。此前一周为105.2亿美元。(完)
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。