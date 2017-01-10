基本面因素将进一步夯实 人民币汇率有条件保持基本稳定--中国货币网

路透北京1月9日 - 中国货币网周一刊载特约评论员文章称，随着中国金融市场对外开放的推进及各项改革的持续深化，人民币汇率的基本面因素将进一步被夯实，人民币汇率在弹性增强的同时，将更加有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。

文章称，12月份美元持续走强并创14年新高，保持人民币对一篮子货币汇率基本稳定要求人民币对美元汇率有所贬值。但与其他主要货币相比，人民币贬值幅度仍然相对较小。人民币相对一篮子货币有所升值，人民币有效汇率持续稳中有升，人民币总体仍呈现稳定强势特征。

从波动率的情况看，2016年全年CFETS人民币汇率指数的年化波动率为2.8%，低于人民币兑美元汇率中间价3.6%的年化波动率，也显示人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。

文章并指出，本月20日美国新当选总统特朗普将正式上任，其各项政策及影响有待观察。尽管市场预期美元可能还会走强，但也不排除美元已经走在市场预期的前面，未来高位回落的可能。

从国内来看，经济运行中的积极变化和亮点继续增多，经济运行缓中趋稳、稳中向好，经济结构继续优化。随着中国金融市场对外开放的推进，境外投资者增持人民币资产对资本流入的积极作用也将逐步显现。

人民币兑美元即期周一续收跌，日内有效波动不大；中间价大跌近600点，创逾半年最大单日跌幅。交易员指出，上午大行出手维稳后，市场心领神会，日内汇价较平稳。而离岸流动性紧张虽有缓解，但和在岸汇价仍存较大的倒挂，亦对在岸贬值预期有所压制。（完）

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