综述：人民币贬值令商品话语权短暂受挫 期货国际化料增强影响力

2016年1月21日，图为百元面值的人民币纸币和美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

记者 董永年

路透台北1月19日 - 身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。

对照人民币兑美元与路透商品指数(Thomson Reuters/Jefferies CRB INDEX)自2014年来的走势，2016年以前均呈同步关系。人民币贬值，商品价格就会下跌。美国银行(BOA)更曾在去年发布报告称，只要人民币每贬值1%，原物料商品价格平均就将下跌0.6%。

〞毕竟是需求大国，中国对商品价格主导性强，中短期的汇率变化会有影响。〞保德信投信全球资源基金经理人杨博翔说。

安联投信全球油矿金趋势基金经理人林孟洼也指出，中国无论生产与使用均在全球居前，像是铝占全球产出的56%，使用则占全球的55%。镍需求占全球的56%，自行生产也达三成。用在镀锌钢板的锌，占全球使用量的一半，铁矿砂则占六成，发言权自然不低。

不过人民币与商品价格的关系，却自去年起发生变化。在岸人民币兑美元去年以来，已贬值了逾5%，若照美国银行报告的推论，商品价格应该同步下跌逾3%。但路透商品指数却是反弹了10.56%。

造成脱钩的原因何在？从供给面来看，林孟洼认为，石油输出国组织(OPEC)达成在今年第一季减产的协议，令油价上涨进而带动其他商品价格走高，以及特朗普当选美国总统，其扩大基础建设政策的诉求，令通膨预期升温、商品价格居高不下，是造成摆脱人民币贬值负面冲击、走出多头行情的主因。

此外，良运期货研发部总经理张明也提及，中国近年施行供给侧改革，使得焦炭、螺纹钢、铁矿石等黑色商品产出，在政策调整后明显减少。

惟在需求面，张明认为，人民币的贬值，造成过去在升值期间专做融资进口的贸易商几乎消失殆尽，或许是让中国在商品市场话语权降低的部分原因。

〞升值周期汇率价差是很丰厚的，但若进入贬值周期，这么做是亏的。这几年铜、棕梠油等贸易商消失得很快。〞张明说。

富兰克林华美投信资深经理萧若梅也称，过去中国贸易商通常会在国际盘与国内盘的报价寻求套利空间，自海外买进基础金属，因此盘面价格通常会冲过头。但随着人民币走弱，这类的炒作动能也相对降低。

林孟洼则补充，中国政府严控资金外流，导致贸易商融资周转困难，这也使得过去习以为常的金融操作模式无以为继。

**开放欲重拾话语权**

人民币贬值导致话语权流失的窘境，也许会出现改变。中国或将令商品期货市场国际化，并将报价以人民币或人民币、美元双货币并行，一方面增强国际定价影响力。另一方面，则让人民币国际化。

张明乐观预期，包括大连商品交易所的铁矿石、郑州商品交易所的PTA(精对苯二甲酸)，都会在今年开放外资参与交易，且是以人民币定价。至于原油期货则是设计以人民币与美元交易，估计开放时点会晚些。

〞很乐观预期今年要推出，已经论证完了，也在宣传。〞他说。

张明认为，商品期货市场原是由国内业者主导，开放后将让中国的定价权更为强化。并收敛国内与国际盘间的价差。虽然铁矿石、PTA要以人民币交易，可能让国际投资或投机客不习惯，但若是大型生产商、贸易商，应该会愿意以人民币交易。

去年9月底中国已发布商品期货国际化步伐有望加快讯息。中国证监会副主席方星海称，证监会将加速推进商品期货市场对外开放，欢迎外资金融机构、实体企业到中国投资，进入期货市场。今后将选择在全球已有一定影响力的若干期货品种，逐步向境外投资者、产业客户开放。

对于国际化可能产生的效果，林孟洼认为，以目前人民币因贬值预期仍强，政府严控资金流动的环境来看，政策必须要配套，让参与的外资有专属通道，否则开放的效果会打折扣。

惟就中长期而言，市场人士一致认为中国终将取代美国，主导国际商品价格。

杨博翔表示，过去美元愈强，油价就愈弱，但未来若人民币转为进入升值轨道，预料美元与油价就会脱钩。

〞但生产商以阿拉伯国家为主，他们习惯与美元联系，速度不会这么快。〞他说。

林孟洼则称，中国毕竟是商品消费大国，虽然现在大部分的人还是习惯看美元与商品价格的关连，并采美元定价，但在未来10年，人民币是有机会取代美元成为定价货币。

〞以前(商品价格)跟着美国ISM(采购经理人指数)走，现在跟着中国PMI(制造业采购经理指数)走。〞他说。

**本周市场动态**

--中国2016年12月央行口径外汇占款再度下降逾3,000亿元人民币，为连续第14个月下降；全年外占降幅则高达2.9万亿元，较2015年降幅扩大7,000亿。这和人民币持续贬值导致购汇意愿强烈，以及中国企业和居民进入全球化资产配置阶段都有关联，同时也凸显中国面临的资本外流压力依然严峻。

--中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金 流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。

--台湾央行周一公布，至12月底止台湾银行业累计人民币存款达3,114.17亿元(含可转 让定期存单)，较前月增0.77%。(完)