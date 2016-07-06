（更正）人民币随中间价收跌至五年半新低 偏弱走势短期料难改（7月5日）

(更正：内文首段“6.7元关口”有误，应为“6.67元关口”)

路透上海/北京7月5日 - 人民币兑美元即期周二收盘较上日续跌，盘中一度跌破6.67元关口，与中间价均刷新逾五年半新低，CEFTS指数亦续创新低。交易员称，市场价依旧维持在中间价下方100点附近交投，大行仍在合适点位提供一定的美元流动性，短期汇价偏弱走势料延续。

他们并指出，今日人民币中间价再刷新低，继续遵循定价机制，显示监管层市场化定价决心。尽管有必要的购汇需求审查，但今日购汇仍偏强。美元掉期曲线各期限均出现明显下行，因中资大行及其“代理行”的卖压较大。

“（离岸）破了6.7，这是之前CNH的低点，这个点位应该保持关注，一旦突破6.72，应该很快就能破6.8.”一外资行交易员称，“6.8这个点位就很关键了，可能意味着之前央行的传言里有隐含的真相。”

亦有中资行交易员称，市场走势维持偏弱，盘中也可以看到大行提供美元流动性，估计人民币还是朝贬值的方向走。而境内美元掉期曲线持续下行，不排除有央行囤积子弹的因素。

中国国家外汇管理局副局长方上浦周二表示，中国资本流动今年3-4月平稳下来，目前总体稳定，希望这个势头能持续下去。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数续跌0.24%至94.48，SDR篮子指数微跌至95.42，BIS篮子指数微跌至95.54。其中，CFETS指数和BIS指数均续创纪录新低。

全球汇市方面，日圆兑欧元和美元上涨近1%，英镑跌至上月英国公投刚结束之后以来最低，外汇市场对周二有关英国的重要数据和事件紧张不安。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6695 6.6636 -0.09%

中间价 6.6594 6.6472 -0.18%

成交额 201.42亿美元 201.59亿美元

日内波动幅度(pips) 64 日低6.671 日高6.6646

今年以来升贬幅度 -2.64%

2005年汇改以来升贬幅度 24.09%

一年期美元/人民币掉期 650

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6846 6.6741

一年期NDF 6.8278 6.8205

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6687；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）