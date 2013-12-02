人民币兑美元即期微收升 成交量低

* 人民币即期收盘微升，窄幅波动

* 中间价微跌

* 成交量为逾半年以来的较低水平

* 不过客盘结汇尚未出现明显降温

路透北京12月2日 - 人民币兑美元即期周一收盘较昨日微升3个点子，继续保持在6.0920元附近的窄幅波动，日波幅区间仅为十几个点子，成交量亦陷入逾半年以来的较低水平。

交易人士表示，即期波动性近期明显下降，使得银行自营盘大为减少，整体成交意愿下降，周一全天成交仅为131亿美元。

上海一外资行交易员认为，10月份央行口径外汇占款量比较大，11月虽然即期市场波动明显较10月大幅收窄，但感觉资金流入还是很多，央行也在通过大行持续买入外汇。

“波动小了只是银行间的交易意愿减少嘛，自营盘做的少了。该流入的还是要流入，每天该平盘的还是要平。”他表示。

而客盘结汇尚未出现明显降温。上述交易员并认为，目前离岸市场上购汇价格更优，包括石油等大的购汇盘多数都到境外购买外汇，也可能会拿着头寸回来平，这样的套利行为也加大了资金流入压力。

最新公布的10月中国央行口径外汇占款令人侧目--较上月增量扩大近七成，至4,495亿元人民币，且创下2008年1月以来的单月新高。如此规模的外汇占款，也为央行实际上干预了人民币汇率提供了数字的佐证。

全球汇市方面，大宗商品货币周一大幅上涨，因中国经济数据较为正面，另外英镑大涨，因市场预期英央行将提早紧缩货币政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0929 6.0932

0.00%

中间价 6.1329 6.1325

-0.01%

成交额 131亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.66% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 14 6.0922 6.0936

2013年来即期升贬值幅度 2.26%

1年期美元/人民币掉期升水 435

离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日

1年期NDF 6.1510/60 6.1570

CNH即期 6.0848/56 6.0839

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李文科; 审校 林高丽/黄凯)

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