人民币早盘放量下跌创两个月新低 但趋势性贬值走势仍难现

路透上海5月10日 - 中国人民币兑美元即期周二早盘放量下跌，中间价亦大跌近130点，两者均创两个月新低。交易员称，最新通胀数据对汇市影响有限，而中间价偏弱主因美元指数连续反弹，但预计人民币汇价短期出现趋势性贬值走势的可能性仍较小。

他们并指出，今日离岸CNH则企稳，但与在岸价差仍达约200点。部分资金担心监管层重新将供求关系作为参考重点，可能加大人民币贬值压力，但这似乎是对昨日有关权威人士关于经济论述文章的过度反应，人民币期权隐含波动率仍稳中下行。

“人民日报讲的是大势，(关于汇率的)基调和之前没有明显变化，对于短期应该没有这么直接的影响，...CNH的情绪是起来了，但我很怀疑贬值的持续性。”一外资行交易员称，稳定的汇市环境仍是当前重要工作，相信监管层不会让人民币出现年初那样的波动。

人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

汇率方面，该权威人士强调，在保持汇率基本稳定的同时，逐步形成以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制。

路透计算的周二CFETS人民币汇率指数现三连升并重返97关口，至97.03，今日人民币对美元、欧元出现下跌，但人民币对日圆等货币出现反弹。另外SDR篮子指数小幅回落至96.24，周一为96.31。

北京时间11:25，人民币兑美元即期报6.5186元，上日收报6.5068元，夜盘终报6.5148元。今日人民币兑美元中间价报6.5233元，上日中间价为6.5105元。人民币兑美元即期成交额为107.44亿美元，上日半日为74亿美元。

全球汇市方面，日圆周二在全面走跌后进行整理，在日本当局警告称已准备好采取措施削弱日圆之后，日圆自近期高点回落。[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.703元, 上日尾盘为6.703元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.539元, 上一交易日尾盘报6.5407元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5202；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）