人民币小幅收升 结汇需求升温限制汇价回落空间

路透上海/北京5月11日 - 中国人民币兑美元即期周三随中间价小幅收升，日内窄幅波动。交易员称，隔夜美元指数续反弹至近两周高点，但今早人民币中间价在两个月低点附近企稳，监管层似不希望刺激贬值预期，而通过代表一篮子的汇率指数升值化解，短期汇价料延续区间波动。

他们并指出，客盘并不认为人民币会打破当前波动区间，近期弱势反而成为结汇的良机，此举进一步缓解监管维稳压力。日内美元指数波动不大，人民币亦趋稳。不过境内外价差维持在近期较阔水平，反映出市场对人民币汇率的贬值预期有所增加。

“（美元兑人民币）到6.51-52位置客盘结汇明显多了，不少客户憋很久了，终于等到了不错的价格，...现在客户愿意来结了，不像之前那样大家都捂着。”一中资行交易员收。

亦有外资行交易员表示，从扩大的两地价差和一年期掉期走高来看，感觉近期人民币贬值压力又开始明显。

路透计算的周三CFETS人民币汇率指数现四连升至97.08，今日人民币对美元、欧元和日圆均出现小幅反弹；另外SDR篮子指数重新走强至96.33，周二为96.24。

全球汇市方面，美元指数连涨六天后，周三转为小跌，因股市及大宗商品市场走势平平，促使过去一周推升美元的一些投资人了结获利。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5120 6.5155 0.05%

中间价 6.5209 6.5233 0.04%

成交额 186.31亿美元 224.1亿美元

日内波动幅度(pips) 75 日高6.5075 日低6.515

今年以来升贬幅度 -0.28%

2005年汇改以来升贬幅度 27.10%

一年期美元/人民币掉期 +796

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5379 6.536

一年期NDF 6.6985 6.6933

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5136；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）