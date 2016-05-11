人民币小幅收升 结汇需求升温限制汇价回落空间

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海/北京5月11日 - 中国人民币兑美元即期周三随中间价小幅收升，日内窄幅波动。交易员称，隔夜美元指数续反弹至近两周高点，但今早人民币中间价在两个月低点附近企稳，监管层似不希望刺激贬值预期，而通过代表一篮子的汇率指数升值化解，短期汇价料延续区间波动。
他们并指出，客盘并不认为人民币会打破当前波动区间，近期弱势反而成为结汇的良机，此举进一步缓解监管维稳压力。日内美元指数波动不大，人民币亦趋稳。不过境内外价差维持在近期较阔水平，反映出市场对人民币汇率的贬值预期有所增加。
“（美元兑人民币）到6.51-52位置客盘结汇明显多了，不少客户憋很久了，终于等到了不错的价格，...现在客户愿意来结了，不像之前那样大家都捂着。”一中资行交易员收。
亦有外资行交易员表示，从扩大的两地价差和一年期掉期走高来看，感觉近期人民币贬值压力又开始明显。
路透计算的周三CFETS人民币汇率指数现四连升至97.08，今日人民币对美元、欧元和日圆均出现小幅反弹；另外SDR篮子指数重新走强至96.33，周二为96.24。
全球汇市方面，美元指数连涨六天后，周三转为小跌，因股市及大宗商品市场走势平平，促使过去一周推升美元的一些投资人了结获利。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.5120 6.5155 0.05%
中间价 6.5209 6.5233 0.04%
成交额 186.31亿美元 224.1亿美元
日内波动幅度(pips) 75 日高6.5075 日低6.515
今年以来升贬幅度 -0.28%
2005年汇改以来升贬幅度 27.10%
一年期美元/人民币掉期 +796
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.5379 6.536
一年期NDF 6.6985 6.6933
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5136；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。