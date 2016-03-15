人民币早盘随中间价跌逾百点 汇率弹性上升但仍需适度维稳

路透上海3月15日 - 人民币兑美元即期周二早盘下跌逾百点，紧跟中间价波动；因隔夜国际美元反弹，中间价跌166点子，创两个月来最大单日跌幅。交易员称，汇价弹性上升但期权波动率却有所下降，表明贬值预期继续淡化，监管层料续寻机放宽汇价波动，逐渐回归正常化。

他们并指出，参考一篮子致中间价下调幅度较大，早盘购汇需求略偏多，衍生品市场也还有大行身影，毕竟贬值预期还未完全消退，预计寻找均衡汇价所持续的时间会相对较长，监管层适度维稳汇率仍将持续存在。

“至少现在还是危机管理模式吧，如果后面市场平静了，可能会慢慢淡出。”一外资行交易员称。

北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.5065元，上日收报6.4950元。今日人民币兑美元中间价报6.5079元，上日中间价为6.4913元。人民币兑美元即期成交额为83.46亿美元，上日半日为67亿美元。

数据并显示，境内美元/人民币一年期平价期权双边报价为4.900/5.300，6个月期的平价期权报价为4.550/5.250，较上周五明显回落。

全球汇市方面， 美元周二在亚洲市场持稳。日本央行周二维持货币政策不变，准备用更多时间观察1月采取的负利率政策对经济的影响。接下来美联储将在周二召开为期两天的政策会议。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.689元, 上日尾盘为6.6758元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.501元, 上一交易日尾盘报6.4935元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5061；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）