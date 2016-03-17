人民币大幅收涨近300点子 国际美元走弱续淡化贬值预期

路透上海/北京3月17日 - 在国际美元走弱和中间价指引的双重作用下，人民币兑美元即期周四大幅收涨近300点子。交易员称，美联储维持利率不变，美元指数跌至一个月低点，明显淡化人民币贬值预期；在维持一篮子货币整体稳定前提下，汇价料继续维持大区间波动。

他们并指出，离岸CNH与在岸价差倒挂明显，曾短暂推升在岸结汇需求，但随着两地价差收窄，这种需求迅速离场。临近收盘，因欧元上涨继续打压美指，人民币汇价扩大涨幅，一度升至6.49关口。

“现在已经不需要央妈就能自己就往上涨了，...未来主要还是跟着美元指数走。”一股份行交易员称。 亦有外资行交易员表示，央妈还是蛮守规则的，只是人民币波动幅度比美元小，导致CFETS指数偏弱。尽管当前人民币汇率弹性增加，但趋势性升贬可能性不大。

分析师也普遍认为，短期人民币贬值预期淡化，利于企业结售汇行为的改善；人民币空头暂时休息，居民资产负债表调整也会放缓

中国2月代客结售汇逆差环比续降近五成至350亿美元，创四个月新低，显示结售汇渐趋平衡。分析人士指出，2月恰逢国际美元表现偏弱人民币顺势反弹，春节因素交易日减少，再加上节后境内外人民币价差迅速减小甚至倒挂，也缓和境内购汇冲动，跨境资金流出压力明显缓解。

市场人士指出，央行的新玩法就是在与市场主体加强沟通的同时，通过掉期市场获得外汇流动性，为即期市场提供弹药，“以时间换空间”有效缓解外储锐减的风险，以最小的成本令贬值预期消弭于无形。

全球汇市方面，美元周四在亚洲交易时段承压，此前曾大幅下挫，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)将今年的预期加息次数由四次下调至两次。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4930 6.5210 0.43%

中间价 6.4961 6.5172 0.32%

成交额 179.44亿美元 183.89亿美元

日内波动幅度(pips) 107 日高6.4856 日低6.5001

今年以来升贬幅度 0.01%

2005年汇改以来升贬幅度 27.47%

一年期美元/人民币掉期 +530

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.489 6.486

一年期NDF 6.6665 6.6883

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4958；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）