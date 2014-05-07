博客：空头一旦占上风 人民币的汹汹跌势还能止住吗？

2010年11月7日资料图片，在北京拍摄的人民币和美元照片。 REUTERS/Petar Kujundzic

记者 Pete Sweeney/Lu Jianxin

中国政府打击人民币投机客的行动取得了巨大的成功，以至于交易商相信这已经不是短期干预行为，而是一场更为深刻的市场转变。现在，这场转变的趋势已经得到巩固。

这对于仍旧持有人民币多仓的投机客而言是一大噩耗。而对于中国人民银行而言，其中的风险在于：空头力量一经放纵恐难再克制，市场对人民币热情消退，推动人民币国际化的努力将更趋复杂。

“市场原本预期人民币疲软不过是几周的事，但央行现在发出明确信号，人民币贬值什么时候结束，是央行而不是市场说了算，”上海一欧系银行的交易员说。

“由于央行并没有给出打算这样做的信号，企业不免惊惶，许多公司正在增持美元仓位用于避险。”

央行2月开始大举打压人民币汇率，以动摇市场关于人民币只升不降的信念，此后该货币已经贬值逾3%，2013年涨幅早已回吐殆尽。

周三人民币兑美元触及18个月低点6.2676。市场周四和周五中国因公众假期休市。

央行方面，则继续把每日人民币兑美元中间价定在七个月低点附近，交易员认为这是央行仍对当前汇率水准感到满意的信号。

起初，交易员表示，这是央行被迫玩一手硬的，以便让他们相信这回要动真格--尤其因为外界普遍认为，央行上次在2012年底打压人民币的行动是一场失败。

交易商表示，央行这回没有单纯依靠中间价来指导市场，而是严令国营大银行买入美元并抛售人民币。面对如此重磅火力，规模较小的市场参与者除了跟风别无选择。

但目前交易员认为，这种干预不再有必要；“动物本能”(animalspirits)已经被激发了起来，而且在经济不景气的大环境下，使人民币贬值的趋势得到确立。

3月人民币交易区间扩大至中间价上下2%的幅度后，市场对当天交易中的汇率方向也有了大得多的发言权。

**2012年的教训**

对那些坚持作多衍生品的投资人，以及近几个月把资金投入中国股市和债市的外资而言，并不希望见到人民币市场的人气正在恶化的迹象。

“短期的资金流动很容易会展现出从众行为，这可能在短期带动不稳定的资金流动动能，”康奈尔大学经济学家暨前国际货币基金组织(IMF)中国部门主管Enswar Prasad表示。

“为了追求更高的报酬和分散投资的目的，国内的资金可能开始离开中国，因此人民币本身可能会进一步贬值。”

上一波人民币持续贬值的情况较为温和，在2012年上半年的五个多月中贬值幅度约为1.6%。

甚至离岸人民币市场的人气都受到明显不利的冲击，对北京当局的人民币与美元相匹敌的计划来说，是一大挫败。

或许有鉴于此，中国央行采取行动进一步放宽跨国公司的跨境资本流动，此为开放其资本帐户的另一个举措。

此外，财政部采取行动支持香港离岸人民币市场，宣布今年将在香港分两期发行共280亿元人民币国债。

**人民币走软导致亏损巨大**

摩根士丹利3月表示，假如人民币兑美元跌破6.20元人民币关口，预计投机客每月将最多亏损2亿美元。3月19日人民币跌破此处，而且自那以来多数时间处于这一水准下方。

Prasad不相信中国政府会承受市场下跌更长时间的重大风险，指称放宽跨境资金流动规定，是相信资金不会出现恐慌性外逃的信号。

高盛全球宏观研究在发表于4月25日的报告中称，资金流入的长期基本面迄今大致未受人民币贬值影响。

但由于今年第一季中国经济以18个月来最低年率增长，且分析师称经济可能进一步放缓，所以人民币人气恐难见扭转。

“鉴于信贷效率下降且融资成本上升，恢复经济成长所需的信贷重新加速成长或有可能需要进一步提速，”法国巴黎银行首席亚洲分析师Richard Iley在研究报告中称。