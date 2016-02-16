人民币随中间价收跌近200点 购汇需求上升汇率仍承压

路透上海2月16日 - 人民币兑美元即期周二收盘随中间价下跌近200点子，回吐部分昨日反弹空间；交易员称，人民币暴涨后回吐压力较大；在对一篮子货币稳定下，国际美元反弹人民币亦会出现调整；因经济基本面短期未见明显改善，随着企业陆续上班，购汇需求渐显，人民币料仍承压。

他们并指出，人民币升值缺乏基本面支撑，短期内趁外围环境转好例如美元调整时升值，可为后续波动提供空间；节后人民币期权隐含波动率继续上升，但大方向应不是升值。

“基本面不支持升值，但稳住大妈，就不会有大问题，大妈手上的5万美元，（用于购汇的话）太恐怖了。”一外资行交易员称。

“中国大妈”曾因大量收购黄金引起世界金价变动而享誉世界。

另一中资行交易员指出，今日人民币回调更多是对昨日暴涨的修正，汇率弹性继续上升，但短期走向难以判断。

境内人民币对美元平价期权隐含波动率继续上升，其中一月期平价期权双边报价为4.600/5.400，创一个月新高；六个月期和一年期亦稳步上升。 中国央行周二公布数据显示，1月外币贷款现六连降而外币存款则转升。其中，外币贷款减少68亿美元，低于去年12月103亿美元的减少额；外币存款则增加196亿美元，结束连两月跌势。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二持坚，因股市和油价反弹降低了全球的避险情绪。上周避险情绪曾打击了美元。 韩元兑美元周二跌至接近五年半低点，在新兴亚洲货币中跌幅居前，因市场预期韩国央行很快或将降息，且该国与朝鲜紧张局势升级。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5136 6.4944 -0.29%

中间价 6.513 6.5118 -0.02%

成交额 131.74亿美元 138亿美元

日内波动幅度(pips) 157 日高6.5 日低6.5157

今年以来升贬幅度 -0.31%

2005年汇改以来升贬幅度 27.06%

一年期美元/人民币掉期 +845

离岸人民币市场 工具 今日 上日

CNH即期 6.5157 6.503

一年期NDF 6.7553 6.719

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5118；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）