人民币收跌逾百点 汇率弹性上升基本靠中间价驱动

路透上海/北京3月15日 - 人民币兑美元即期周二早收跌逾百点。因隔夜国际美元反弹，中间价跌166点子，创两个月来最大单日跌幅。交易员称，汇价弹性上升但期权波动率却有所下降，表明贬值预期继续淡化，监管层料续寻机放宽汇价波动，逐渐回归正常化。

他们并指出，参考一篮子致中间价下调幅度较大，购汇需求略偏多，衍生品市场也还有大行身影。离岸人民币的波动率明显小于在岸市场，两地点差维持倒挂。

“最近的即期市场蛮无聊的，交易量回升主要是企业需求的季节性回升，投机盘很不活跃。”一外资行交易员称，“看起来汇率弹性是上升了，但实际还是中间价驱动的，感觉像回到了两年前。”

另有外资行交易员指出，目前汇市还是危机管理模式，但不排除市场平静后监管慢慢淡出。

数据并显示，境内美元/人民币一年期平价期权双边报价为4.675/5.075，6个月期的平价期权报价为4.400/5.100，较上周继续回落。

全球汇市方面，美元周二在亚洲市场小幅走低，日圆有所上扬，因日本央行为期两日的政策会议结果是维持政策不变，一如预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5106 6.4950 -0.24%

中间价 6.5079 6.4913 -0.26%

成交额 154.14亿美元 188.64亿美元

日内波动幅度(pips) 72 日高6.5041 日低6.5113

今年以来升贬幅度 -0.26%

2005年汇改以来升贬幅度 27.12%

一年期美元/人民币掉期 +585

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5058 6.4935

一年期NDF 6.687 6.6758

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5092；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）