人民币收盘价继续下跌 因午后国际美元快速反弹

路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周三收盘价继续下跌。交易员称，近期市场对盘中国际美元表现反应较为积极，午后国际美元快速反弹，人民币汇价受此影响而下跌，盘中并未见明显大行维稳，市场化表现较之前更为明显，短期美元走向料仍是影响汇价的因素。

他们并指出，近期市场成交较为活跃，但基本处于自发平衡状态；而美元兑人民币汇率弹性上升、及人民币期权隐含波动率稳中趋弱，表明一篮子货币作为人民币的货币锚基本被市场接受。

“美元涨了，CNY马上做出反应，可能以后会是新常态。预计于欧洲交易时段重叠的时间，波动会加大。”一外资行交易员称。

午后受即期市场一波快速下跌走势影响，境内美元兑人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS也出现小幅上涨，并逼近700点的一周高点。

全球汇市方面，美元/日圆周三盘旋在17个月低点附近，在隔夜市场曾受挫，因日本首相安倍晋三暗示，日本当局对于阻升日圆持谨慎态度。美联储上次会议的记录文件会显示，部分官员比主席叶伦更加倾向升息。

这一预期推动美元兑欧元走升。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4820 6.4732 -0.14%

中间价 6.4754 6.4663 -0.14%

成交额 204.97亿美元 209亿美元

日内波动幅度(pips) 95 日高6.475 日低6.4848

3

今年以来升贬幅度 0.18%

2005年汇改以来升贬幅度 27.68%

一年期美元/人民币掉期 +695

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4925 6.4855

一年期NDF 6.6705 6.6563

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.4827:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）