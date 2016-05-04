标准化人民币外汇远期昨日上线首日运行良好--外汇交易中心

路透北京5月4日 - 中国外汇交易中心周三表示，标准化人民币外汇远期（C-Forward）昨日上线首日运行良好，全天共有25家机构对三个固定期限品种和六个固定交割日品种进行报价，共有21家机构在三个固定期限品种和四个固定交割日品种上达成交易。

外汇交易中心新闻稿并称，上线首日，C-Forward交易活跃，推动人民币外汇远期市场成交量大幅增长。全天C-Forward共达成62笔交易，中国民生银行和汇丰银行（中国）9点30分达成首笔交易。

全天共有21家会员机构达成交易，成交量排名前五位的会员机构依序为中国农业银行、汇丰银行（中国）、上海浦东发展银行、蒙特利尔银行(中国)和中国民生银行。交易量排名前三位的期限品种依序为1D、1W和1606。

中国外汇交易中心于5月3日在银行间外汇市场推出标准化人民币外汇远期交易，并通过外汇交易系统的以双边授信为基础、自动匹配结合点击成交的C-Trade模块实现。

中国货币网上周五称，推出该交易的目的是活跃银行间外汇市场远期交易，提高市场交易效率，银行间外汇市场人民币远期会员均可参与C-Forward交易。

新闻稿并称，上线首日，C-Forward各期限品种均有报价。会员机构共提交1,138笔订单。报价量排名前五位的会员机构依序为中国农业银行、瑞穗银行(中国)、国家开发银行、蒙特利尔银行(中国)和汇丰银行（中国）。（完）