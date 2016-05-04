标准化人民币外汇远期昨日上线首日运行良好--外汇交易中心

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月4日 - 中国外汇交易中心周三表示，标准化人民币外汇远期（C-Forward）昨日上线首日运行良好，全天共有25家机构对三个固定期限品种和六个固定交割日品种进行报价，共有21家机构在三个固定期限品种和四个固定交割日品种上达成交易。
外汇交易中心新闻稿并称，上线首日，C-Forward交易活跃，推动人民币外汇远期市场成交量大幅增长。全天C-Forward共达成62笔交易，中国民生银行和汇丰银行（中国）9点30分达成首笔交易。
全天共有21家会员机构达成交易，成交量排名前五位的会员机构依序为中国农业银行、汇丰银行（中国）、上海浦东发展银行、蒙特利尔银行(中国)和中国民生银行。交易量排名前三位的期限品种依序为1D、1W和1606。
中国外汇交易中心于5月3日在银行间外汇市场推出标准化人民币外汇远期交易，并通过外汇交易系统的以双边授信为基础、自动匹配结合点击成交的C-Trade模块实现。
中国货币网上周五称，推出该交易的目的是活跃银行间外汇市场远期交易，提高市场交易效率，银行间外汇市场人民币远期会员均可参与C-Forward交易。
新闻稿并称，上线首日，C-Forward各期限品种均有报价。会员机构共提交1,138笔订单。报价量排名前五位的会员机构依序为中国农业银行、瑞穗银行(中国)、国家开发银行、蒙特利尔银行(中国)和汇丰银行（中国）。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。