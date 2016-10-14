综述：人民币贬值预期骤升激活离岸汇率期货 境内维稳优先难上路

记者 董永年

路透台北10月14日 - 人民币加入SDR(特别提款权)后首个交易日即跌破6.70元关键点位，加上中国9月出口同比降幅创七个月最大，令人民币看贬气氛骤升，离岸人民币汇率期货交易量快速扩大，避险需求升温。

相较离岸市场交投热络，境内人民币汇率期货业务的开放，却始终处于“只闻楼梯响”阶段。在一切以维稳为最高指导原则下，短期境内中小企业与投资人只能自行承受汇率波动，利润遭侵蚀风险存在。

〞不能拿别人的衣服到自己身上穿啊，得穿自己的衣服鞋子。〞中国国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠对迟未扩大开放汇率衍生品的原因解释。

她表示，大陆外汇衍生品种类少、交易效率低，汇率波动对冲成本高。体制需要改革，且不会一步到位，因此短期不会贸然开放，否则金融体系大起大落，对谁都不好。

张承惠认为，货币国际化需要足够规模与流动性，像是美元衍生品的日均量高达5.3万亿美元、欧元2.9万亿、日圆1.3万亿，人民币仅有1,340万，就连香港都是内地的六倍。

〞中国人赌性强，对政府又有很大的依赖，有什么事都找政府。你别看很多网民骂政府，一出事一定找政府(求救)。〞她说。

台湾期货交易所资料显示，随着人民币兑美元于10月10日跌破6.7价位，各离岸市场的人民币汇率期货交易量也大增。新加坡交易所11日成交量达3,570口，较7日的1,904口暴增87.5%；香港交易所成交量则自1,593口跳增至2,585口，增幅62.3%；散户为主的台湾期货交易所，成交量则自4,922口增至5,626口，增幅14.3%。

**决策层顾虑**

东方证券首席经济学家邵宇则指出，汇率波动要足够大，投资人对场内汇率期货的需求才会强，但目前人民币的波动幅度还太小，若是未来像英镑一样，市场需求才会强。

此外，他认为，由于人民币贬值预期明显，此时开放汇率期货将会增加作空的工具，“决策者会有所顾虑。”

中国银行(香港)高级经济研究员应坚强调，对冲需求千变万化，不过汇率期货是交易所标准性产品，无法满足市场需求。

上海社科院此前发表研究报告指出，中国央行依托银行间市场于2005年8月首次推出远期外汇业务后，陆续推出人民币外币掉期、人民币外汇货币掉期以及人民币外汇期权等业务，合约种类涵盖全部的场外衍生品，惟独欠缺场内的外汇期货市场。

该报告认为，外汇期货参与门槛低、标准化程度高，能有效满足实体企业尤其是中小企业对外汇风险管理的迫切需求，有效弥补外汇衍生品市场在服务中小企业方面的不足和局限，增强开放经济条件下市场经济主体抵御经济对外开放风险的能力，进一步提升金融业服务实体经济的能力和水平。

“应尽早推出外汇期货合约有助于人民币国际化过程中掌握汇率定价的主动权和主导权，以保障金融安全，维护国家金融稳定。”上海社科院建议。

**离岸竞相争艳**

境内对场内汇率期货业务开放以静制动，离岸市场则是争相竞艳，不过同时也面临资金池逐渐萎缩，难以扩大业务的窘境。

台湾在去年7月推出人民币汇率期货，因散户积极参与，号称是全球最大的人民币汇率期货市场；不过法人避险的需求仍不足，未平仓量相对偏低，截至8月底仅不到4,000口。

因看好人民币避险商机，台湾期货商纷纷尝试向法人客户掘金。在小型美元兑人民币期货交易量居冠的元大期货，即锁定持有TRF(目标可赎回远期契约)的法人开拓业务。

元大期货研究部资深经理陈昱宏表示，人民币加入SDR后波动率料变大，且景气成长率长期来看逐步减缓，人民币震荡趋贬趋势存在，这对持有TRF的法人不利，应该承作汇率期货以对冲风险，降低损失。

〞这些人(在TRF)受过伤，不会想碰不懂的东西，...但已经渐渐看到成效。〞他说。

人民币期货市占率第三的永丰期货也指出，台湾企业仍习惯找银行交易，使得未平仓量偏低，但只要加以教育，未来成长空间是存在的。

〞2017年会列为业务发展重点。〞永丰期货研究部协理廖玉完说。

成交相对活络的香港与新加坡交易所，则是法人与企业避险的主要选择。港交所于2012年9月推出美元对人民币期货后，未平仓合约数逐月走高，截至周四已高达32,254口，新加坡也有逾万口的量。

不过应坚认为，离岸市场人民币汇率期货发展前景较好者，应该只有金融衍生品发达的韩国，以及个人有资产配置对冲需求的台湾有机会，其他如芝加哥、香港与新加坡表现都不怎么样。

他并表示，在离岸资金池水位明显下滑下，各项基本业务都在萎缩，各交易所要积极推动或发行新产品的难度颇高。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 23,681.5 68

东方汇理 21,204.3 84

交通银行 14,000.0 2

渣打 9,615.8 41

中信建投 6,000.0 2

法巴 5,241.5 23

花旗 4,686.0 13

中国银行 4,182.3 10

国泰君安 3,888.8 4

凯基证券 2,017.1 6

**本周市场动态**

--大型投行美银美林周四发布报告称，维持今年底人民币兑美元即期汇率将贬至7.00、离岸人民币贬至7.10的判断，并预计到2017年底人民币将贬至7.25、离岸人民币贬至7.30。

--基于网络的虚拟货币比特币兑美元周二跳涨至10周高点，对人民币进一步贬值的担忧推升来自中国的需求。

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)旗下香港上海汇丰银行周二发表调查结果显示，香港企业对未来人民币汇率的波幅相当乐观，逾六成受访者相信汇率波幅将于未来12个月内收窄，高于全球逾三成的水平。(完)