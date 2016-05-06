综述：中国监管层大开美元裸卖空下限 市场不领情？

2016年1月21日拍到的人民币与美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

作者 张金栋

路透上海5月6日 - 虽说人民币汇率趁着国际美元走软成功扭转年初以来颓势，但中国资本流出仍面临较大压力，为扭转结汇意愿低迷颓势，增加资本流入改善国际收支，监管层近期连续出手，通过宏观审慎措施，疏堵并举，力求国际收支基本平衡。

分析人士认为，新资本流动形势下，积极调整不合时宜的限制流入监管政策，调整为积极拓宽资本流入渠道，并为活跃银行间外汇市场提供更大的灵活性，虽然逆周期政策短期不见得马上见效，但一旦市场预期发生转变，国际收支失衡状况料将改善。

“这个通知全篇充满鼓励和便利结汇气息嘛，鼓励银行持有美元空头，...当然第七条是堵非法购汇的，打击套利，打击非法流出。”一位不愿具名的银行业人士称。

国家外管局上周五公布的《关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（简称通知）包括四大方面九项措施，主要包括扩大银行结售汇综合头寸下限、允许中资非金融企业外债结汇、便利和简化A类企业结汇等一系列措施。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新观点指出，《通知》意在放松资本流入的限制，以资本流入对冲资本外流。这意味着决策层并不希望简单靠“堵”的方式来阻止资本流出，希望私人部门有序增加持有对外资产。

“这个文件并不会立刻对结售汇需求产生立竿见影的影响。但政策选在这个时点出台，符合逆周期调控思路。试想在结汇需求较旺的时点出台类似规定，反倒会加剧国际收支的失衡。”三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳说。

外管局在随后的答记者问中也指出，《通知》出台的思路是用扩大外汇供给对冲外汇收支风险，同时加强购付汇真实性合规性审核，维护外汇市场供求秩序。

**逆周期引导**

通知最为引人关注的是明显扩大银行结售汇综合头寸下限，其实“银行结售汇综合头寸”并非陌生词汇，从2005年汇改启动开始，综合头寸管理就进入大众视线，监管层并根据资金流动状况多次进行逆周期调整，成为行政指导的关键方式之一。

“宏观审慎框架，是一个自动稳定器，流出大了就要鼓励流入，以有利于国际收支平衡为方向进行调整，并非是政策摇摆。”李刘阳表示，当然如果后续再度发生大规模流入的状况，综合头寸下限很可能会跟着调整。

银行结售汇综合头寸是指银行持有的因人民币与外币间交易而形成的外汇头寸，由银行办理符合外汇管理规定的代客、自营和参与银行间外汇市场形成的头寸。结售汇综合头寸管理通过综合头寸限额核定和综合头寸按周考核和监督来实现。

银行结售汇综合头寸调整一般都是临时性措施，特别是在资金流动异常是用来熨平资金流动；例如在2013年人民币升值夹杂大量的套利流入，央行外汇占款在短短5个月时间（2012.12-2013.04）增加1.37万亿人民币，当时的市场的结汇意愿明显高于售汇意愿，为控制资金流入，同时严查虚假贸易带来的套利交易，外管局在当年5月初出台规定，要求银行结售汇综合头寸挂钩外汇存贷款，此举明显压缩银行净结汇空间，短期限流入效果显着。

到2014年9月开始，人民币贬值预期日盛，市场结售汇意愿发生逆转，2014年底监管层随即取消结售汇综合头寸挂钩外汇存贷款规定并调整考核周期。

去年8.11汇改后资本流出压力剧增，数据显示最近5个月（2015.11-2016.03）央行外汇占款骤降2.04万亿元人民币，虽然最近两个月降幅有所缓和，资金流出压力下降，但仍有一定的流出压力，因此适时调整监管政策也就非常合理。

外管局此前公布，3月银行结售汇逆差364亿美元，较上月的339亿美元略扩；一季度银行结售汇逆差1,248亿美元。[nL3S17O1MN]

**温度差**

扩大银行结售汇综合头寸下限，好处不言自明。银行持有更多负头寸，有利于银行筹集并供给更多的外汇，增强外汇市场自我调节能力，增强银行资金管理的灵活性和主动性。

招商证券谢亚轩最新观点亦指出，放开银行结售汇头寸手脚，希望银行能够在外汇市场成为活跃的做市商。央行希望避免在外汇市场上自己是唯一的卖方，而所有市场主体都是买方的尴尬局面。只有外汇交易在私人部门之间发生，才能更有效发现汇率的合理水，央行才能退出常态式干预。

但是监管鼓励结汇并非强制结汇，在人民币仍存贬值压力时，机构在结汇时机选择上自然会谨慎；虽然监管层测算可以增加约1,000亿美元空头，可能短期内比较难以达到。

一中资行交易员就直言，“大行可能有政治任务，要替央行扛风险，但股份行和外资行没有，要不要持有和持有多少，还是要看市场表现的，不会贸然增加美元空头头寸。”

另外前述银行人士也指出，从实际操作角度看，如此大下限规模的是否符合银行自身风控，需要检验；另外市场体量仍较小，一旦市场波动形成空头止损，对市场的冲击也会非常大。

目前中国银行间外汇市场人民币兑美元即期日均成交约200亿美元，按照外汇交易中心公布的外汇市场成交数据看，即期市场成交大约占总市场成交量的一半。

该人士举例称，假设某家大行-50亿美元头寸拿足，100点波动就是5,000万，现在的市场波动很容易就达到了，稍微风控不佳，很容易亏损。“再说了我们市场一天成交才多少，你10亿美元一买一卖100多点出去了，市场受不了。”

当然随着市场的深度和广度不断提高，未来银行风控能力料不断提升，中国外汇市场成交亦有望继续上升，因此从中期看，这些问题可能慢慢的被消化。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 8,894.9 30

东方汇理 3,939.0 22

法巴 2,725.9 10

渣打 1,600.0 12

国泰君安 1,250.0 1

中国银河证券 1,250.0 1

**本周市场动态**

--香港2月末人民币存款单月环比大跌5.8%，濒临八千亿元关口，跌幅为五个月来最大。中银香港发展规划部高级经济研究员应坚预计，存款下降趋势会逐渐见底。

--根据路透对策略师的调查，亚洲主要货币的前景仍相当稳定，尽管日圆飙升且预估依赖于美国政策预期。中国人民币兑美元未来一年预计将小幅下跌，印度卢比和韩元也料小幅下滑，策略师的看法自年初以来没有太大变化。

--中国人民币与全球结算系统--持续联系结算及交付系统(CLS)的整合，需要数年时间才能完成，尽管日交易规模达5万亿(兆)美元的全球汇市需求迫切；不过该公司亚洲主管Rachael Hoey表示，正逐步与政策制定者沟通。

--路透测算的中国CFETS人民币汇率指数周二首次跌破97关口报96.54，因人民币兑欧元、日圆大幅当天大跌1.39%和1.59%，而当天人民币兑美元中间价不过升0.04%，难以抵消前两种货币带来的跌幅。市场人士并指出，人民币示弱一篮子货币更有利于中国的外贸出口。（完）