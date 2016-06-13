人民币早盘随中间价放量大贬 宏观数据不佳亦未提供助力

路透北京6月13日 - 中国人民币兑美元即期周一早盘放量大跌近200点，端午假期国际美元连续走升拖累人民币中间价今日大贬212点。交易员称，人民币6.59元关口支撑仍较强，今日关注是否能跌破这一关键点位；而新出炉的中国工业、投资等宏观数据不佳，亦未能提供助力。

他们指出，受美元指数走升及离岸人民币一度跌破6.6关口的带动，早盘客盘购汇情绪仍较浓，但在接近6.59元处有大行支撑，令成交区间趋于狭窄，与离岸人民币的价差亦略有扩大。短期主要关注美元走向以及本月稍晚的英国退欧公投结果。

“还是偏购汇，这跟国际市场美元反弹有关系，境外市场(美元兑人民币)突破6.6，跟着境外市场走一走，...6.59应是个关键点位。”一城商行交易员说。

交易员称，如果美元近期不是很弱的话，估计人民币还是有可能会跌破6.59元这一关键点位；但监管层料会控制人民币贬值节奏，毕竟6.59元关口失守，势必会加大人民币做空情绪。

北京时间11:43，人民币兑美元即期报6.5853元,上日收报6.5703元，夜盘终报6.5603元。今日人民币兑美元中间价报6.5805元，上日中间价为6.5593元。人民币兑美元即期成交额为123.41亿美元，上日半日为103.53亿美元。

中国国家统计局周一公布，5月工业增加值同比增6%，1-5月投资增速9.6%创16年新低。统计局指出，国内经济结构调整阵痛仍在持续，经济仍存在下行压力，下一步将推进供给侧结构性改革，更加重视创新驱动和支持实体经济发展，努力确保经济运行在合理区间。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的今日CFETS人民币汇率指数为96.01，与上日持平；SDR篮子指数为95.78，BIS篮子指数为97.21。今年以来CFETS人民币汇率指数累计跌4.89%，SDR篮子指数跌3.10%，BIS指数跌4.42%。

随着人民币国际化的推进，中国外汇交易中心也开始筹划在海外布局。外汇交易中心周日透露，其正积极筹备在伦敦、纽约等主要国际金融中心设立分支机构。

全球汇市方面，英镑兑美元周一在亚洲交易时段跌至八周低点，因英国脱欧公投日益临近。日圆全线上涨，受英国退欧担忧以及美国总统参选人特朗普崛起引发政治忧虑的提振。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7413元, 上日尾盘为6.7368元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5954元, 上一交易日尾盘报6.6035元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5878；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）