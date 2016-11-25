人民币在美联储加息前释放贬值压力 长期稳定仍有支撑--金融时报

路透北京11月25日 - 中国金融时报周五发表分析文章称，近期人民币贬值其实是在美联储(FED)加息之前释放的贬值压力，且近期资金外流压力并未随着人民币贬值压力而强化，市场对本轮贬值反应较为理性。

题为“汇率波动是国际汇市变化的自然反应”的文章并称，随着中国金融市场进一步扩大开放，中国债券市场和股票市场有望被纳入主要全球债券和股票指数，这将导致大量配置人民币资产需求增加，并为外汇市场带来长期、稳定的资本流入，改善外汇市场供求关系，与中国良好的经济基本面一起对人民币汇率继续保持基本稳定构成有力支撑。

文章并援引分析人士指出，本轮人民币贬值与今年1月明显有别，除贬值驱动力来自外部美元指数走强外，本轮贬值至今对外储消耗有限，且市场对汇率的预期已经从“无底”转向“有底”。

建设银行外汇专家韩会师认为，近期美元的飙升主要是由于市场热炒特朗普扩大财政开支、加强基础设施建设等政策预期造成的，在特朗普入主白宫前后，这很可能再次刺激美元上行。

他并指出，虽然美元整体较为强势，但由于资本外流大大减速，所以贬值加速给外汇储备和对外支付安全带来的风险在减小。

中银国际分析人士亦称，10月份以来CFETS人民币汇率指数一直维持在94水平，这与年初时人民币同时对美元和一篮子货币贬值有本质区别，显示市场对此轮贬值反应较为理性。

此外，一些有利于外汇供求趋向平衡的因素发挥了积极作用，如境外机构继续增加对境内债券市场投资，近期投资收益、旅游等季节性购汇回落，海关进出口顺差扩大等带动贸易项下结售汇顺差增加。

而从长期来看，中国外汇市场供应改善将对人民币汇率形成支撑。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩预计，综合考虑SDR和中国债券市场开放两个因素，未来5年中国债券市场有望实现5,300亿至6,450亿美元的国际资本流入；未来年均1,000亿至1,200亿美元的债券市场国际资本流入有助于明显改善国内外汇市场的供求状况，这将对人民币汇率产生支持。

人民日报海外版亦援引中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才观点亦称，人民币汇率不存在大幅下跌的基础；伴随人民币加入SDR，相信在未来5至10年海外对人民币会形成6万亿到8万亿元的需求，从而拉动人民币升值。

人民币兑美元中间价周五报6.9168元，较上日6.9085下跌83点，再创近八年半低点，因美元指数仍强势。早盘目前报6.9155元。

中国央行数据显示，10月末中国外汇储备为31,206.55亿美元，连续四个月下降，为2011年3月末以来最低，当月单月外储环比减少457.27亿美元。（完）