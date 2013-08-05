增强人民币汇率双向浮动弹性--人行

路透北京8月2日 - 中国最新利率市场化改革举措引发市场对推进汇改的广泛猜测，不过中国央行第二季度货币政策执行报告在汇改的表述上并没有太多新意，表示将进一步完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

央行报告指出，中国将更大程度的发挥市场供求在人民币汇率形成中的基础性作用，促进国际收支基本平衡。

中国要加快发展外汇市场，推动汇率风险管理工具创新。支持人民币在跨境贸易和投资中的使用，稳步拓宽人民币流出和回流渠道。并密切关注国际形势变化对资本流动的影响，加强对跨境资本的有效监控。

报告还强调，要推动人民币对其他货币直接交易市场发展，更好地为跨境贸易人民币结算业务发展服务。

央行指出，自2013年以来，人民币小幅升值，双向浮动特征明显，汇率弹性明显增强，人民币汇率预期总体平稳。6月末，人民币对美元汇率中间价为6.1787元，比上年末升值1.73%；2005年人民币汇率形成机制改革以来至2013年6月末，人民币对美元汇率累计升值33.95%。

而根据国际清算银行的计算，2013年上半年，人民币名义有效汇率升值5.89%，实际有效汇率升值5.67%；2005年人民币汇率形成机制改革以来至2013年6 月，人民币名义有效汇率升值30.47%，实际有效汇率升值39.28%。

**上半年资本项目可兑换稳步推进**

报告提到，上半年跨境人民币业务平稳发展。跨境贸易和投资人民币结算业务平稳有序发展。并稳步推进人民币资本项目可兑换。

中国上半年继续按主动性、可控性和渐进性原则，进一步完善人民币汇率形成机制，重在坚持以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国上半年还推进外债管理简政放权，建立以外债登记为核心的外债管理框架。全面推广资本项目信息系统，为深化资本项目外汇管理改革、切实防范跨境资本流动风险夯实基础。并推广中资企业“外保内贷”业务试点，允许中资企业在额度内接受境外担保取得境内贷款。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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